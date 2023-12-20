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Токаев обсудил с отечественными бизнесменами новый Налоговый кодекс

Токаев обсудил с отечественными бизнесменами новый Налоговый кодекс Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 20 декабря 2023 года на встрече с представителями отечественного бизнес-сообщества обсудил вопросы качественного и устойчивого развития национальной экономики, включая разработку нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, участники встречи высказались на встрече с президентом Казахстана по вопросам макроэкономической политики, включая разработку нового Налогового кодекса и доступное кредитование реального сектора экономики.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"В рамках формирования новой структуры экономики затрагивались вопросы системной цифровизации, активного развития транспортно-логистической отрасли, полноценной реализации потенциала агропромышленного комплекса, индустриализации экономики, в том числе через развитие отечественного автопрома. Подводя итоги дискуссии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что все высказанные предложения будут обобщены, и по ним будут приняты конкретные меры", – сообщает Акорда. 

12 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Что изменится в Налоговом кодексе с 1 января 2024 года, читайте здесь. 

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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