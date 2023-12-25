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С какими странами Казахстан заключит соглашения о свободной торговле

С какими странами Казахстан заключит соглашения о свободной торговле Фото: pexels
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 декабря рассказал, что Казахстан планирует заключить соглашения о зоне свободной торговли с несколькими странами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев сообщил, что есть планы по заключению соглашений о зоне свободной торговли с рядом стран.

"Буквально сегодня, 25 декабря, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств планируют подписание соглашения о свободной торговле с Ираном. Аналогичное соглашение подписано с Сингапуром, оно проходит внутригосударственные процедуры. Ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом, Индонезией и ОАЭ", – отметил министр.

На сегодня, по данным Армана Шаккалиева, в режиме свободной торговли Казахстан взаимодействует с Сербией, Вьетнамом и (в усеченном формате) с Ираном. В результате товарооборот с Вьетнамом за семь лет вырос в 2,5 раза (до 525,7 млн долларов), с Ираном за три года – на 38% (до 521 млн долларов), с Сербией за год действия соглашения – в три раза (до 73,8 млн долларов). 

"Для обеспечения взаимного доступа к закупкам стран ЕАЭС выработаны общие критерии промышленной переработки по примерно 450 товарным позициям (17 отраслей промышленности), расширен перечень товаров, происхождение которых подтверждается сертификатом СТ-1. Это позволит увеличить казахстанский экспорт на рынок стран-партнеров с объемом свыше 100 млрд долларов ежегодно. Прорабатываются казахстанские инициативы по становлению нашей страны в качестве логистического хаба ЕАЭС, центра евразийской промышленной кооперации", – добавил глава МТИ.

Также в рамках интеграционных инфраструктурных проектов ведут работу по развитию восточного международного транспортного коридора "Север-Юг", строительству железнодорожной линии "Дарбаза-Мактаарал" и вторых железнодорожных путей на участке Казалы-Арысь.

Ранее сообщалось, что товарооборот стран СНГ достиг 20,6 млрд долларов.

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