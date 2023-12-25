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Кооперации магазинов "у дома" хотят создать в Казахстане

Кооперации магазинов "у дома" хотят создать в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 декабря рассказал о планах по развитию торговли в магазинах "у дома", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев сообщил, что особое внимание его ведомство уделит развитию многоформатной торговли. Речь идет о ярмарках, уличной торговле, доставке товаров на дом, выставках и магазинах "у дома". Развивать все эти направления будут для удобства покупателей.

"Мы прорабатываем создание кооперативных магазинов и кооперации магазинов "у дома". Это позволит небольшим магазинам организовывать совместные оптовые закупки. В будущем мы свяжем их с центрами хранения сельхозпродкции, это хорошо скажется на развитии внутреннего рынка нашей продукции", – добавил министр. 

Также, по его словам, идет работа по увеличению доли современных торговых форматов, которая повысит уровень удобства и для бизнеса, и для населения.

"Сегодня доля современных торговых форматов в Казахстане составляет 31%. В соседней России этот показатель превысил 70%. В развитых странах он достигает 90%. Обеспеченность торговыми площадями в Казахстане ниже международного уровня (РК – 647 м² на 1000 человек, США – 1900 м², Германия – 1450 м²). Наша задача – увеличить долю современных форматов торговли через инструменты государственной поддержки к 2027 году до 56%", – резюмировал Арман Шаккалиев. 

25 декабря министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о планах по модернизации рынков в Казахстане. 

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