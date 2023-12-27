Мажилис одобрил проект документа об особенностях уплаты НДС в ЕАЭС

Депутаты Мажилиса 27 декабря одобрили изменения правил налогового учета для электронных услуг в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе. Законопроект направили в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Ерулан Жамаубаев представил документ, который внедряет новые правила учета и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на электронные услуги. Эти изменения касаются места потребления услуги и учета НДС. Протокол также вводит понятие "услуги в электронной форме" и определяет особенности уплаты НДС на территории Евразийского экономического союза.



Нововведения включают формирование списка электронных услуг государствами-членами, признание территории потребителя местом осуществления деятельности, учет продавца услуг в электронной форме и предоставление информации организаций, предоставляющих такие услуги. Принятие этих изменений не повлечет за собой негативных последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат.

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