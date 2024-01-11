Министр торговли прокомментировал слухи об отмене госконтроля за ценами

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Сената опроверг слухи об отмене госконтроля за ценами на сельхозтовары, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что отменяется лишь один из механизмов госконтроля, который на цены никак не влиял.

"Он уже себя изжил, эта работа на более качественном уровне проводится. На сегодня практика его применения, порядка более 50 случаев, показала, что мониторинг запоздало осуществляется, то есть цена выросла, а мы еще мониторим. Понимаете, определяем пороги, пределы, потом реагируем. Сейчас это моментально происходит. По анализу счетов-фактур мы видим нарушения по 15-процентной наценке. То есть я хочу сказать, что не отменяется никакой госконтроль, отменяется элемент этого контроля, который на сегодня неактуален в связи с тем, что функции переданы нашему министерству; анализ проводится не путем опроса. Мы с вами сегодня в онлайн-режиме живем". Арман Шаккалиев

Он также заявил, что с любой группировкой, которая может быть на рынках Казахстана, ведомство быстро разберется.

