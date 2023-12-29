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В Казахстане изменили статус Адайской лошади

бренд Адайская лошадь Фото: пресс-служба МЮ РК
Министерство юстиции Казахстана запатентовало шесть новых пород Адайской ​лошади как новый национальный бренд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 декабря 2023 года сообщил официальный представитель министерства Талгат Уали.

"28 декабря РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции на основании заключения Государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства приняло решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировало в Государственном реестре селекционных достижений".Пресс-служба Министерства юстиции РК

На основании этого заключения зарегистрировано шесть новых пород Адайской лошади в качестве селекционного достижения Казахстана, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера.

лошади бренд

Фото: пресс-служба МЮ РК

Также отмечено, что 29 декабря сведения о выдаче патентов опубликованы в официальном бюллетене.​

В ведомстве напомнили, что Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству племенного животного – лошади Адайской породы.

Получение патентов на новые породы Адайской лошади будет способствовать дальнейшему ее сохранению и селекции, а также развитию национального бренда Республики Казахстан.

Адайская ​лошадь выведена в Мангистауской области путем улучшения казахской лошади туркменскими породами.

21 декабря 2023 года в Минюсте пояснили информацию о запатентованном кумысе в Германии. Как оказалось, в различных СМИ появилась информация о том, что кумыс запатентован в Германии. Уали тогда отметил, что в Германии никто не получал патент на кумыс или же на кобылье молоко.

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Анастасия Московчук
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