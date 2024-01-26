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Российский Газпромбанк приостанавливает переводы в тенге

Российский Газпромбанк приостанавливает переводы в тенге Фото: Zakon.kz
Газпромбанк (ГПБ) приостанавливает переводы в тенге с 1 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Frankmedia, Газпромбанк (ГПБ) приостанавливает переводы в казахстанских тенге, следует из новой редакции тарифов кредитной организации, которая начнет действовать со следующего четверга, 1 февраля 2024 года (согласно предыдущей версии тарифов, комиссия за перевод средств в тенге составляла 1% от суммы перевода при минимуме в 300 рублей и максимуме 1500 рублей). Это нововведение касается клиентов всех сегментов обслуживания.

По данным на сайте Газпромбанка, банком-корреспондентом в тенге у него является "Народный банк Казахстана" (Halyk Bank, входит в Halyk Group).

Ранее Нацбанк назвал сумму, отправленную из Казахстана за рубеж через систему переводов.

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