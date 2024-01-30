Аграрии Кызылординской области задолжали 250 млн тенге за поливную воду

Судебные исполнители Кызылординский области взыскивают с земледельцев региона долги за поливную воду – 250 млн тенге. Заплатить нужно до 1 апреля 2024 года, так как затем будет объявлен новый лимит воды, передает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель директора Кызылординского областного филиала РГП "Казводхоз" Айдос Асанбаев, земледельцы области каждый год остаются должны за полив. В 2022 году их долг составлял почти 850 млн тенге. На октябрь 2023 года дебиторская задолженность – 824 млн тенге. Но сейчас эта сумма уменьшилась до 250 млн тенге.

"Один из хозяйственников не платит с 2015 года, только его долг превысил 50 млн тенге. Мы работаем с аграриями региона согласно договора, который разработало в 2019 году Министерство национальной экономики РК. И в нем нет пункта, чтобы не заключать договор с должниками. Поэтому мы вынуждены продолжать работу с безответственными потребителями, несмотря на их многочисленные долги. Отключать воду мы имеем право, но не делаем этого, так как они выращивают сельхозкультуры. Входим в их положение, чтобы не сгорел урожай, но в итоге мы в убытке", - говорит Айдос Асанбаев.

Как рассказывает спикер, если, например, воду хозяйству подали в мае, то оно обязано оплатить за нее в июне. Если платежа нет, то в июне сотрудники "Казводхоза" могут отправить уведомление об отключении подачи воды этому хозяйству за 10 дней до предполагаемой даты. Но коммунальщики этого не делают, входя в положение сельхозпроизводителей. Причем, отмечает он, вовремя за воду не платят как крупные, так и мелкие рисоводческие хозяйства. Одни обещают погасить задолженность после того, как получат субсидии, другие – после реализации урожая. В итоге – долги земледельцев ежегодно растут.

"В декабре 2023 года мы предложили Министерству национальной экономики РК внести пункт о расторжении договора с должниками. В этом году на Сырдарье снова прогнозируется маловодье, вода идет на вес золота, но почему за нее снова не будут платить? Если в Министерстве утвердят предложенный нами пункт в договоре, то в вегетационный период 2024 года должники станут более ответственными и будут знать, что если оплаты не будет, то вода на поля не пойдет", – говорит Айдос Асанбаев.

По словам руководителя отдела Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Сейтхана Абуова, в 2024 году сложно прогнозировать ситуацию. В Коксарайском, Шардаринском водохранилищах воды не хватает. Ее распределением занимается межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК).

"В 2023 году на 85-м заседании МКВК планировалось направить в Шардаринское водохранилище с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года 11,1 млрд кубометров воды. С октября по декабрь 2023 года должны были направить 4,4 млрд кубов. На сегодня поступило 3,5 млрд. По этой причине сложная ситуация сложилась у Аральского моря и расположенных вокруг него озер. Например, пострадало большое озеро Камбаш – вода от него ушла на 200 метров", – говорит Сейтхан Абуов.

Как рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев, в этом сезоне ситуация с поливной водой сложная по двум причинам – и потому, что ее не хватает, и потому, что есть долги у земледельцев.

"До сих пор многие аграрии не привыкли, что вода – это товар, за который нужно платить. Поэтому такое отношение. Да, мы просим руководство "Казводхоза" не прекращать подавать влагу на поля, чтобы не навредить экономике региона", – отметил Талгат Дуйсебаев.

Как рассказывает спикер, если появится новый пункт в договоре с водопользователями, аграриям придется платить за воду вовремя. Иначе они останутся без урожая. На ситуацию с водой в Сырдарье влияет и то, какое количество осадков выпадет в Казахстане и в странах-соседях по реке. Есть еще и боковые притоки, по которым вода поступает в Сырдарью. Лимит же воды Казахстану будет объявлен в ближайшее время на заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.

По прогнозам специалистов, в 2024 году маловодье на Сырдарье будет намного серьезнее, чем в 2023 году. Поэтому растениеводы Кызылординской области планируют сократить площади под рис.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал Zakon.kz о том, ждать ли казахстанцам дефицита воды. Также на заседании правительства РК 30 января 2024 года он объявил о создании платформы hydro.gov.kz, которая станет единой базой водного кадастра Казахстана.