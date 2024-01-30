Аграрии Кызылординской области задолжали 250 млн тенге за поливную воду
Как рассказал заместитель директора Кызылординского областного филиала РГП "Казводхоз" Айдос Асанбаев, земледельцы области каждый год остаются должны за полив. В 2022 году их долг составлял почти 850 млн тенге. На октябрь 2023 года дебиторская задолженность – 824 млн тенге. Но сейчас эта сумма уменьшилась до 250 млн тенге.
"Один из хозяйственников не платит с 2015 года, только его долг превысил 50 млн тенге. Мы работаем с аграриями региона согласно договора, который разработало в 2019 году Министерство национальной экономики РК. И в нем нет пункта, чтобы не заключать договор с должниками. Поэтому мы вынуждены продолжать работу с безответственными потребителями, несмотря на их многочисленные долги. Отключать воду мы имеем право, но не делаем этого, так как они выращивают сельхозкультуры. Входим в их положение, чтобы не сгорел урожай, но в итоге мы в убытке", - говорит Айдос Асанбаев.
Как рассказывает спикер, если, например, воду хозяйству подали в мае, то оно обязано оплатить за нее в июне. Если платежа нет, то в июне сотрудники "Казводхоза" могут отправить уведомление об отключении подачи воды этому хозяйству за 10 дней до предполагаемой даты. Но коммунальщики этого не делают, входя в положение сельхозпроизводителей. Причем, отмечает он, вовремя за воду не платят как крупные, так и мелкие рисоводческие хозяйства. Одни обещают погасить задолженность после того, как получат субсидии, другие – после реализации урожая. В итоге – долги земледельцев ежегодно растут.
"В декабре 2023 года мы предложили Министерству национальной экономики РК внести пункт о расторжении договора с должниками. В этом году на Сырдарье снова прогнозируется маловодье, вода идет на вес золота, но почему за нее снова не будут платить? Если в Министерстве утвердят предложенный нами пункт в договоре, то в вегетационный период 2024 года должники станут более ответственными и будут знать, что если оплаты не будет, то вода на поля не пойдет", – говорит Айдос Асанбаев.
По словам руководителя отдела Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Сейтхана Абуова, в 2024 году сложно прогнозировать ситуацию. В Коксарайском, Шардаринском водохранилищах воды не хватает. Ее распределением занимается межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК).
"В 2023 году на 85-м заседании МКВК планировалось направить в Шардаринское водохранилище с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года 11,1 млрд кубометров воды. С октября по декабрь 2023 года должны были направить 4,4 млрд кубов. На сегодня поступило 3,5 млрд. По этой причине сложная ситуация сложилась у Аральского моря и расположенных вокруг него озер. Например, пострадало большое озеро Камбаш – вода от него ушла на 200 метров", – говорит Сейтхан Абуов.
Как рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев, в этом сезоне ситуация с поливной водой сложная по двум причинам – и потому, что ее не хватает, и потому, что есть долги у земледельцев.
"До сих пор многие аграрии не привыкли, что вода – это товар, за который нужно платить. Поэтому такое отношение. Да, мы просим руководство "Казводхоза" не прекращать подавать влагу на поля, чтобы не навредить экономике региона", – отметил Талгат Дуйсебаев.
Как рассказывает спикер, если появится новый пункт в договоре с водопользователями, аграриям придется платить за воду вовремя. Иначе они останутся без урожая. На ситуацию с водой в Сырдарье влияет и то, какое количество осадков выпадет в Казахстане и в странах-соседях по реке. Есть еще и боковые притоки, по которым вода поступает в Сырдарью. Лимит же воды Казахстану будет объявлен в ближайшее время на заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.
По прогнозам специалистов, в 2024 году маловодье на Сырдарье будет намного серьезнее, чем в 2023 году. Поэтому растениеводы Кызылординской области планируют сократить площади под рис.
Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал Zakon.kz о том, ждать ли казахстанцам дефицита воды. Также на заседании правительства РК 30 января 2024 года он объявил о создании платформы hydro.gov.kz, которая станет единой базой водного кадастра Казахстана.