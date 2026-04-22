#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Общество

Меньше контролировать импортеров станут в странах ЕАЭС

Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 22 апреля 2026 года ратифицировали Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьей стороны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Каракат Абден, Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) было подписано главами государств 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге.

"Предлагаемый проект Соглашения определяет основные принципы функционирования единой системы таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон. Практическая реализация норм проекта Соглашения позволит упростить и оптимизировать процедуры перевозок за счет сокращения действий контролирующих служб, а также снижения издержек бизнеса", – сказала Абден.

При этом, по ее словам, предусматривается использование единой транзитной декларации в форме электронного документа, а также применение единого механизма обеспечения обязательств по уплате таможенных пошлин и налогов.

Кроме того, важным преимуществом станет использование навигационных пломб для отслеживания перевозки товаров на всем маршруте их движения, а также взаимное признание результатов таможенного контроля и решений, принимаемых таможенными органами.

Ранее мы писали, что Мажилис взял в работу законопроект, который будет регулировать сотрудничество между странами ЕАЭС и ОАЭ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Более 300 тысяч казахстанских детей нуждаются в алиментах
13:22, Сегодня
Более 300 тысяч казахстанских детей нуждаются в алиментах
Соглашение ЕАЭС о происхождении товаров ратифицировали в Мажилисе
11:30, 14 января 2026
Соглашение ЕАЭС о происхождении товаров ратифицировали в Мажилисе
Казахстан одобрил Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны
10:09, 03 декабря 2024
Казахстан одобрил Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
14:10, Сегодня
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
13:54, Сегодня
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
Полные трибуны собрала тренировка Рыбакиной на кортах "тысячника" в Мадриде
13:30, Сегодня
Полные трибуны собрала тренировка Рыбакиной на кортах "тысячника" в Мадриде
Сборная Казахстана по футболу узнала своих соперников на престижном турнире
13:04, Сегодня
Сборная Казахстана по футболу узнала своих соперников на престижном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: