Меньше контролировать импортеров станут в странах ЕАЭС

Депутаты Мажилиса 22 апреля 2026 года ратифицировали Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьей стороны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Каракат Абден, Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) было подписано главами государств 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге.

"Предлагаемый проект Соглашения определяет основные принципы функционирования единой системы таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон. Практическая реализация норм проекта Соглашения позволит упростить и оптимизировать процедуры перевозок за счет сокращения действий контролирующих служб, а также снижения издержек бизнеса", – сказала Абден.

При этом, по ее словам, предусматривается использование единой транзитной декларации в форме электронного документа, а также применение единого механизма обеспечения обязательств по уплате таможенных пошлин и налогов.

Кроме того, важным преимуществом станет использование навигационных пломб для отслеживания перевозки товаров на всем маршруте их движения, а также взаимное признание результатов таможенного контроля и решений, принимаемых таможенными органами.

Ранее мы писали, что Мажилис взял в работу законопроект, который будет регулировать сотрудничество между странами ЕАЭС и ОАЭ.