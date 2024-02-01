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Что делать, если деньги не поступили: Нацбанк сделал заявление по детским выплатам

Что делать, если деньги не поступили: Нацбанк сделал заявление по детским выплатам Фото: pxhere
В Казахстане 1 февраля 2024 года начали поступать деньги из Национального фонда детям, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Национального банка уточнили, что по программе "Национальный фонд-детям" в Единый национальный пенсионный фонд начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет).

Также специалисты отмечают, если ребенок по каким-то причинам отсутствует в Государственной базе данных "Физические лица" и по этой причине не был включен в список участников программы (но имеет право быть ее участником), то целевые требования начисляются за пропущенный период (пропущенные периоды) в полном объеме (включая инвестиционный доход) в следующий календарный год.

В этом случае рекомендуем родителям (законным представителям) детей проверить:

  • наличие у ребенка документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, с 16 лет – удостоверение личности гражданина Республики Казахстан);
  • корректность и наличие в документе, удостоверяющем личность, реквизитов: Ф.И.О., дату рождения, ИИН, гражданство;
  • наличие, прикрепление и корректность сведений о детях в своем личном кабинете на портале egov.kz (на данном ресурсе будет представлена подробная выписка по целевым требованиям прикрепленного к родителю ребенка).

Кроме того, если у ребенка:

  • отсутствуют документ, удостоверяющий личность, ИИН, то следует обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" по месту жительства (ЦОН);
  • отсутствует, не установлено или некорректно указано гражданство, то следует обратиться в миграционную службу по месту проживания.

После внесения необходимых корректировок в Государственную базу данных "Физические лица" целевые требования и инвестиционный доход ребенку полностью будут начислены в следующем году с учетом пропущенного периода.

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В ЕНПФ рассказали, кому поступили первые накопления из Нацфонда
"Важно знать, что полный список детей – участников программы ЕНПФ формирует ежегодно на основании официальных сведений из Государственной базы данных "Физические лица". Если ребенок включен в эту базу данных, он автоматически становится участником программы "Нацфонд – детям" и ему гарантированно будут начисляться целевые требования и инвестиционный доход за все годы участия в программе".Пресс-служба Нацбанка РК

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Почему уменьшилась выплата по программе "Нацфонд – детям"

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков объяснил, почему первая выплата по программе "Нацфонд – детям" составила 100 долларов вместо обещанных 160. По словам Даурена Темирбекова, изначально расчеты делали, исходя из того, что в стране 6,5 млн детей. Но фактически число получателей выплат достигло 6,9 млн человек.

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