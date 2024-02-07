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Законодательство РК

Президент: Нужно кардинально повысить эффективность бюджетной политики

Токаев: Нужно кардинально повысить эффективность бюджетной политики Фото: Zakon.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительств 7 февраля констатировал, что деньги из бюджета в Казахстане расходуют на текущие задачи, а не на стратегические цели, сообщает Zakon.kz.

Президент потребовал кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политики. Он отметил, что за последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 трлн тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача по эффективному управлению бюджетом и качественному прогнозированию бюджетных параметров.

"Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 млрд тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса".Касым-Жомарт Токаев

Еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности.

"Финансы расходуют на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи".Касым-Жомарт Токаев

7 февраля 2024 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

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