Букмекеры будут передавать информацию об игроках в КГД: насколько это безопасно
Директор департамента методологии Комитета госдоходов МФ РК Алия Джетибаева заверила, что конфиденциальность данных об участниках ставок и пари будет охраняться налоговой тайной, согласно ст. 30 Налогового кодекса РК.
"Налоговая тайна по физическим лицам закрытая. Уровень безопасности наших систем очень высокий, такую оценку дали эксперты ОЭСР. Мы все подписываем соглашения о неразглашении конфиденциальных сведений – налоговой тайны и таможенной тайны. Любая такая утечка для госслужащего является вопросом уголовной ответственности".Алия Джетибаева
При этом она отметила, что информация об участниках ставок и пари, а также об их выигрышах может быть выдана по запросу суда или правоохранительных органов в рамках уголовного дела. В дальнейшем сохранность данных будет зависеть от защиты информационных систем судов и органов внутренних дел.
Обязательство организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, представлять в Комитет госдоходов сведения об участниках азартной игры и пари, а также об их выигрышах вводится с 12 февраля 2024 года.