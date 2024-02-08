Букмекеры будут передавать информацию об игроках в КГД: насколько это безопасно

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана на брифинге 8 февраля 2024 года рассказали о том, насколько безопасным будет механизм передачи данных от букмекеров в налоговые органы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор департамента методологии Комитета госдоходов МФ РК Алия Джетибаева заверила, что конфиденциальность данных об участниках ставок и пари будет охраняться налоговой тайной, согласно ст. 30 Налогового кодекса РК.

"Налоговая тайна по физическим лицам закрытая. Уровень безопасности наших систем очень высокий, такую оценку дали эксперты ОЭСР. Мы все подписываем соглашения о неразглашении конфиденциальных сведений – налоговой тайны и таможенной тайны. Любая такая утечка для госслужащего является вопросом уголовной ответственности". Алия Джетибаева

При этом она отметила, что информация об участниках ставок и пари, а также об их выигрышах может быть выдана по запросу суда или правоохранительных органов в рамках уголовного дела. В дальнейшем сохранность данных будет зависеть от защиты информационных систем судов и органов внутренних дел.

Материал по теме Букмекеры и тотализаторы с 12 февраля начнут передавать сведения об игроках в КГД

Обязательство организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, представлять в Комитет госдоходов сведения об участниках азартной игры и пари, а также об их выигрышах вводится с 12 февраля 2024 года.