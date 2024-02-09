Новый премьер-министр Казахстана об экономике: Никто не должен сорить деньгами

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 9 февраля провел в правительстве совещание, посвященное реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства, Олжас Бектенов выслушал отчет министров финансово-экономического блока и отметил, что бюджетные расходы следует выстроить в соответствии с четкими приоритетами, с акцентом на полную экономическую отдачу. Он потребовал полностью исключить непродуктивные расходы.

"Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами". Олжас Бектенов

Премьер-министр также заявил, что необходимо фактически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию. При этом нужно учесть позиции экспертного и бизнес-сообщества. По словам Олжаса Бектенова, Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность и мотивировать предпринимателей к укрупнению бизнеса.





Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов отметил, что при подготовке документа нужно предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок с предоставлением налоговых льгот. Премьер подчеркнул, что необходимо сформировать условия, в которых бизнесу будет выгодно работать по принципу роста, не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.



Глава правительства поставил конкретные задачи по приданию нового импульса промышленному сектору и поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.

"Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела". Олжас Бектенов

Премьер подчеркнул, что крупные казахстанские предприятия должны радикально нарастить закупки отечественных товаров, работ и услуг.

Олжас Бектенов не оставил без внимания и проблемные направления в строительной отрасли. Он указал, что в этой сфере также важно повсеместно использовать отечественную продукцию.





"Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок", – распорядился Олжас Бектенов.

Глава правительства также указал, что нужно обеспечить надежное энергообеспечение промышленных предприятий. По поручению президента в 2024 году следует ввести более 700 МВт дополнительной генерации, и при невыполнении этой задачи последуют определенные выводы. Олжас Бектенов отметил, что в случае невыполнения задачи последуют соответствующие оргвыводы.

Что касается обеспечения водными ресурсами, премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в различных отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования. Олжас Бектенов также потребовал в течение месяца разработать предложения по привлечению частных инвестиций в строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов. Речь идет о конкретных проектах с потенциальными инвесторами и сроками реализации.

Ранее новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство готово выполнять поручения, которые дал президент Касым-Жомарт Токаев.