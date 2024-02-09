Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый премьер-министр Казахстана об экономике: Никто не должен сорить деньгами

Олжас Бектенов провел первое совещание нового правительства Фото: primeminister.kz
Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 9 февраля провел в правительстве совещание, посвященное реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства, Олжас Бектенов выслушал отчет министров финансово-экономического блока и отметил, что бюджетные расходы следует выстроить в соответствии с четкими приоритетами, с акцентом на полную экономическую отдачу. Он потребовал полностью исключить непродуктивные расходы.

"Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами". Олжас Бектенов

Премьер-министр также заявил, что необходимо фактически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию. При этом нужно учесть позиции экспертного и бизнес-сообщества. По словам Олжаса Бектенова, Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность и мотивировать предпринимателей к укрупнению бизнеса.

Олжас Бектенов

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов отметил, что при подготовке документа нужно предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок с предоставлением налоговых льгот. Премьер подчеркнул, что необходимо сформировать условия, в которых бизнесу будет выгодно работать по принципу роста, не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.

Глава правительства поставил конкретные задачи по приданию нового импульса промышленному сектору и поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.

"Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела". Олжас Бектенов

Премьер подчеркнул, что крупные казахстанские предприятия должны радикально нарастить закупки отечественных товаров, работ и услуг.

Олжас Бектенов не оставил без внимания и проблемные направления в строительной отрасли. Он указал, что в этой сфере также важно повсеместно использовать отечественную продукцию.


"Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок", – распорядился Олжас Бектенов.

Глава правительства также указал, что нужно обеспечить надежное энергообеспечение промышленных предприятий. По поручению президента в 2024 году следует ввести более 700 МВт дополнительной генерации, и при невыполнении этой задачи последуют определенные выводы. Олжас Бектенов отметил, что в случае невыполнения задачи последуют соответствующие оргвыводы.

Что касается обеспечения водными ресурсами, премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в различных отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования. Олжас Бектенов также потребовал в течение месяца разработать предложения по привлечению частных инвестиций в строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов. Речь идет о конкретных проектах с потенциальными инвесторами и сроками реализации.

Ранее новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство готово выполнять поручения, которые дал президент Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также

Китай разрешил Казахстану ввозить птицеводческую продукцию спустя 19 лет
Китай разрешил Казахстану ввозить птицеводческую продукцию спустя 19 лет
Казахстан бизнес штраф
Почти на 500 млн тенге незаконно оштрафовали предпринимателей в 2023 году
Казахстан букмекеры ставки данные КГД безопасность
Букмекеры будут передавать информацию об игроках в КГД: насколько это безопасно
Никита Дробны
Олжас Бектенов Правительство РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
О чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: