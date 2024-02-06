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Новый премьер-министр Казахстана перечислил главные задачи правительства

Новый премьер Казахстана назвал главные задачи правительства Фото: Zakon.kz
Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поблагодарил парламентариев за поддержку и перечислил главные задачи, которые стоят перед правительством, сообщает Zakon.kz.

Олжас Бектенов поблагодарил мажилисменов за поддержку его кандидатуры.

"Глава государства в направлении экономического развития страны дал конкретные поручения, они будут выполняться. Необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Будет делаться акцент на такие отрасли, как промышленность, нефтепереработка. Также будем принимать меры для стимулирования отечественного производства". Олжас Бектенов

По словам нового премьер-министра, одна из задач, которая стоит перед правительством, – увеличение доли производимой в Казахстане продукции.


"Будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача – поддержка отечественного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать по водным ресурсам, энергосбережению, транспортно-логистической сети. Будем расширять возможности использования ИИ и новых технологий. Меры для обеспечения верховенства закона и другие вопросы, волнующие население, будут всегда во внимании правительства. Правительство будет работать во благо нашей страны", – заявил Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов стал новым премьер-министром Казахстана 6 февраля 2024 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса внес его кандидатуру на рассмотрение депутатов. Кандидатуру Бектенова поддержали 69 мажилисменов, семеро воздержались.

Подробнее о том, чем известен Олжас Бектенов, читайте в этом материале.

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