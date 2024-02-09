Жесткий спрос от Бектенова, новые назначения, возвращение масок – итоги за день

Новый премьер-министр Олжас Бектенов провел в правительстве совещание, посвященное реализации поручений Касым-Жомарта Токаева. Главный санитарный врач постановила ввести в организациях здравоохранения масочный режим. Главные итоги за 9 февраля от Zakon.kz.

Новые назначения

Постановлением правительства Казахстана назначен первый заместитель руководителя аппарата правительства. Им стал Аскар Жакенов.

Также назначен новый секретарь Высшего судебного совета РК – руководитель аппарата. Им стал Даурен Муратбеков. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Президент подписал еще одно распоряжение. Согласно нему, новым заместителем министра обороны стал Шайх-Хасан Жазыкбаев.

В акимате Жамбылской области тоже произошли изменения. Там назначен новый заместитель акима. Им стал Тамабек Абулхаир, который ранее занимал должность вице-министра сельского хозяйства.

Бектенов пообещал кабмину жесткий спрос

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел в правительстве совещание, посвященное реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева. Он пообещал кабмину высокий темп работы и жесткий спрос.

Маски возвращаются

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем". В соответствии с документом, в организациях здравоохранения вводится масочный режим.

Самоотверженные фельдшеры из Хромтау

Управление здравоохранения Актюбинской области выразило благодарность бригаде "скорой", которая самоотверженно добиралась к пациенту сквозь метель, буквально ползком по сугробам.

Отдых казахстанцев марте 2024

В Казахстане в марте 2024 года отмечают два государственных праздника: Международный женский день и Наурыз мейрамы. Всего в этом месяце при пятидневной рабочей неделе 14 выходных дней и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе – 9 выходных дней и 22 рабочих дня. Более подробно можно ознакомиться по ссылке.

Массовая гибель лошадей в Карагандинской области

В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области могут ввести карантин, если у лошадей, которые гибнут массово, подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита. По словам руководителя ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбека Турсынбекова, у заболевших трех голов лошадей характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований.

Антикор заподозрил чиновника Комитета ветеринарного контроля во взятке

Руководителя Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК подозревают в получении взятки. По информации Антикора, он получил от предпринимателей 2,1 млн тенге.

В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 2 февраля 2024 года внес изменения в деятельность Простого товарищества (ПТ), Объединение собственников имущества (ОСИ), а также жилищной инспекции. Для более детального ознакомления переходите по ссылке.

Странный звук в Алматы

Странный гул напугал жителей Алматы под утро 9 февраля. В городском акимате объяснили, что произошло. Как оказалось, звук был связан с работами на ТЭЦ: сработала технологическая защита, вследствие чего некоторые жители близлежащих домов могли услышать шум. При работе автоматических защит котла это стандартная ситуация.

Антирекорд в Астане

Разбушевавшийся буран в столице Казахстана стал причиной рекордного количества дорожно-транспортных происшествий – 250. Полицейские Астаны настоятельно призывают не выезжать на трассы в непогоду.

В Алматинской школе украли зарплату учителей

Уголовное дело возбудили в Алматинской области по факту хищения бюджетных денег. Подозреваемый – бухгалтер одной из школ Талгарского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области 9 февраля, сотрудники ведомства выявили крупное хищение бюджетных средств в одной из школ Талгарского района. Деньги предназначались для выплаты зарплат сотрудникам.

Встреча Досаева с населением

9 февраля аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с жителями Медеуского района. О чем спрашивали алматинцы градоначальника и что он рассказал:

Как решают проблему с дефицитом воды? В 2024 году в Алматы начнут строительство 145,7 км распределительных сетей в микрорайонах Музтау, Каменское плато, Аскартау, Малая станица, Атырау и Сулусай. Прокладывать эти сети закончат в 2025 году. Также, по словам акима, в третьем квартале 2024 года завершат проектирование 51,7 км распределительных сетей в микрорайонах Горный Гигант, Алатау и Юбилейный.

Когда на "Кок Тобе" появится подсветка? В мае-июне 2024 года планируется завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок Тобе" – одного из символов города.

Алматинцы попросили проверить строительство в предгорьях. Досаев пообещал закрыть лазейку, из-за которой возобновляются стройки в предгорьях. Однако уточнил, что прямой аудит всех земельных участков не получится провести. Кроме того, он пообещал усилить контроль строительства в предгорной местности.

Последствия камнепада на дороге Медеу – Шымбулак. С октября 2023 года со склонов гор Мохнатка и Горельник вывезли около 80 тыс. м² камней и очистили от насыпей 17,6 тыс. м³ пазух. Весной 2024 года начнутся работы по укреплению склонов по пути на Шымбулак.

Жалобы о плохой уборке снега. Аким Ерболат Досаев не согласен с критикой жителей. Он заявил, что ходит не только по центральным улицам и видит изменения в городе.

Снижение скорости. Жители Алматы пожаловались Ерболату Досаеву на шум по проспекту Достык из-за автогонщиков. По его словам, ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время никто не отменял. Скорость на проспекте Достык и улице Керей-Жанибек хандар будет ограничена.

Стройка в русле реки Есентай. Один из жителей Медеуского района рассказал, что по улице Оспанова в русле реки Есентай идет незаконное строительство. Досаев отметил, что поднимаемый вопрос особо остро стоит в Медеуском и Бостандыкском районах. Проблему нелегальной застройки рассматривает Управление градостроительного контроля Алматы.



Арест полицейского в Семее

Сотрудника Центрального отдела полиции Семея задержали и отправили в изолятор по подозрению в пытках в отношении задержанных. По версии следствия, сотрудник полиции мог "выбивать" из задержанных признательные показания.

Задержание чиновника из Алматы

Заместителя руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы подозревают в мошенничестве. Путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию уборке дворовых территорий и вывозу ТБО.

Мир и спорт

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) категории WTA-500 (хард). Для сильнейшей теннисистки Казахстана это был дебютный матч после провального выступления на первом в сезоне турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии.

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" во главе с Криштиану Роналду не смог выиграть Riyadh Season Cup-2024, проиграв 8 февраля землякам из "Аль-Хиляля".

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов посодействовал своему клубу "Бешикташ" пробиться в 1/4 финала Кубка Турции по футболу.

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может стать первым громким поводом для применения жестких норм по регулированию соцсетей в Евросоюзе.

Китайские болельщики продолжают выражать негодование из-за скандала в Гонконге, где знаменитый футболист Лионель Месси не вышел на поле в матче со звездами местного чемпионата. Интернет-пользователи призвали "отменить" Месси, подвергнув его бойкоту.

81-летний президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме резко ответил журналисту, который обратил внимание на его преклонный возраст, и назвал себя "самым компетентным" для работы в качестве главы государства.

Правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля. Границу перекрыли из-за неожиданного наплыва мигрантов, который власти Финляндии считают "гибридной операцией".

Журнал Sportico опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых атлетов мира за 2023 год. Во главе рейтинга находится игрок сборной Португалии по футболу и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Северная Корея примет туристов впервые за четыре года – с 2020-го ни одного путешественника не пускали в страну по туристической визе из-за распространения Covid-19.