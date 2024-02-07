Новый премьер Бектенов: Правительство готово исполнять поручения
Фото: akorda.kz
Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года отрапортовал президенту о готовности нового Кабмина выполнять поставленные задачи, сообщает корреспондент Zakon.kz.
После завершения выступления президента назначенный накануне премьер-министр Олжас Бектенов обратился к Касым-Жомарту Токаеву.
"Уважаемый господин президент, все поставленные вами задачи будут неукоснительно исполнены. Новый состав правительства к этому готов. Мы будем обращать внимание на конкретное решение поставленных вопросов".Олжас Бектенов
Олжас Бектенов был назначен премьер-министром Казахстана 6 февраля 2024 года. В тот же день был сформирован новый состав правительства.
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