Новый премьер Бектенов: Правительство готово исполнять поручения

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года отрапортовал президенту о готовности нового Кабмина выполнять поставленные задачи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После завершения выступления президента назначенный накануне премьер-министр Олжас Бектенов обратился к Касым-Жомарту Токаеву.

"Уважаемый господин президент, все поставленные вами задачи будут неукоснительно исполнены. Новый состав правительства к этому готов. Мы будем обращать внимание на конкретное решение поставленных вопросов". Олжас Бектенов

Олжас Бектенов был назначен премьер-министром Казахстана 6 февраля 2024 года. В тот же день был сформирован новый состав правительства.