Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый премьер Бектенов: Правительство готово исполнять поручения

Новый премьер Бектенов: Правительство готово исполнять поручения Фото: akorda.kz
Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года отрапортовал президенту о готовности нового Кабмина выполнять поставленные задачи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После завершения выступления президента назначенный накануне премьер-министр Олжас Бектенов обратился к Касым-Жомарту Токаеву.

"Уважаемый господин президент, все поставленные вами задачи будут неукоснительно исполнены. Новый состав правительства к этому готов. Мы будем обращать внимание на конкретное решение поставленных вопросов".Олжас Бектенов

Олжас Бектенов был назначен премьер-министром Казахстана 6 февраля 2024 года. В тот же день был сформирован новый состав правительства.

Читайте также

"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
LTE для всех или 5G для некоторых: эксперт рассказал об особенностях связи пятого поколения
Технейтральность, качество связи и цены – операторы обсудили 5G на Digital Almaty
аэропорт Уральска не принимает рейсы
Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Уральска из-за сильного ветра
Анастасия Прилепская
Олжас Бектенов Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
В Казахстане изменят правила поступления в вузы по гранту
В Казахстане изменят правила приема на обучение в вузы по грантам
Больше дела, меньше слов: Премьер Бектенов представил новых новых министров
Больше дела, меньше слов: премьер Бектенов представил новых министров
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: