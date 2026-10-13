Что должно измениться для пациентов после передачи ФСМС Минфину
Фото: Zakon.kz
Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года рассказал, что изменится для пациентов после передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Минфина, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На вопрос журналиста о том, что изменится в системе ОСМС, Такиев напомнил, что с февраля 2026 года Фонд социального медицинского страхования передан в ведение Министерства финансов.
По его словам, за это время была проведена большая работа, в том числе создана новая информационная система "Қалқан", через которую сейчас осуществляются платежи.
"Сегодня все платежи осуществляются через эту платежную систему. Она у нас интегрирована и с казначейством, и с фондом. Что изменится конкретно для пациентов? Мы должны сказать, что для пациентов в целом по большому счету ничего не должно измениться. Для пациента важно, чтобы сократилось время ожидания, чтобы он мог получить нормальную услугу, чтобы за него проходили платежи и чтобы он сам не доплачивал из своего кармана", – озвучил Такиев.
Он подчеркнул, что по итогам девяти месяцев из республиканского бюджета в Фонд социального медицинского страхования уже перечислили 1 трлн 933 млрд тенге.
"Соответственно, эти деньги пошли дальше в больницы и поликлиники. В списке на начало года у нас было 68 клиник, которые имели просроченную кредиторскую задолженность. Сегодня по ним на 17 сентября была кредиторская задолженность. По ним работа проведена, мы их восстанавливаем, остаток остался порядка 10 млрд. Я думаю, до конца года, край – первого квартала, мы их выведем из реабилитации. В целом такая работа проводится", – продолжил он.
Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года рассказал, планируется ли повышение взносов на ОСМС.
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