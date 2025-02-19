Трагедия на руднике в Улытау: депутат предлагает создать госорган в сфере промбезопасности

Депутат Мажилиса Арман Калыков на пленарном заседании палаты 19 февраля 2025 года предложил создать самостоятельный государственный орган с функцией обеспечения промышленной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что трагедия, произошедшая на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау, потрясла всю страну.

"От имени Мажилиса Парламента выражаем искренние соболезнования и слова скорби каждой семье, потерявшей своих родных и близких в этой ужасной аварии. Ситуация находится на личном контроле главы государства. Правительству поручено провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия и оказать помощь пострадавшим. Создана специальная комиссия. Возбуждено уголовное дело", – напомнил Арман Калыков.

По его данным, участившиеся несчастные случаи на предприятиях "Казахмыс" являются прямым следствием слабого внимания к вопросам промышленной безопасности. Подтверждением этому служит неутешительная статистика.

"В 2023 году на Балхашском медеплавильном заводе и шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника погибли монтажник и горный мастер. В ноябре на Жезказганской обогатительной фабрике №2 погибла женщина, а на руднике "Жайсан" в Жамбылской области – двое горняков. В октябре 2024 года на шахте "Саяк-3" в Балхашском регионе из-за выброса угарного газа погибли еще два шахтера. И вот новая трагедия, унесшая жизни семи человек, за которыми остались семьи и несовершеннолетние дети. Особую тревогу вызывает информация о возможном взрыве газа, природное присутствие которого в руднике по добыче меди исключено, что говорит о нарушениях техники безопасности", – подчеркнул Арман Калыков.

По его словам, такие техногенные аварии ежегодно повторяются и продолжают происходить на рудниках, шахтах и нефтяных месторождениях нашей страны. Это, как считает депутат, доказывает важность и необходимость государственных институтов промышленной безопасности.

Парламентарий предлагает рассмотреть вопросы по усилению государственного контроля в сфере промышленной безопасности путем создания самостоятельного и подотчетного непосредственно премьер-министру госоргана с передачей функций обеспечения промышленной безопасности от отраслевых министерств.

Арман Калыков также указал на необходимость принять меры по совершенствованию системы страхования жизни и здоровья работников, занятых на опасных производствах.

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17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.