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Еще 37 компаний намерены "переехать" в Казахстан

компании &quot;переезжают&quot; в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 12:38 Фото: atameken.kz
Вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов на пресс-конференции в правительстве 5 марта рассказал о том, сколько иностранных компаний планируют перевезти производственную базу в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Кудайбергенов сообщил, что на сегодня правительством ведется работа по релокации иностранных компаний – крупных предприятий.

"В перечне у нас порядка 400 компаний из более 30 стран. Конкретные результаты есть. На сегодня по 41 компании, стоимостью более 1,5 млрд долларов, – эти компании вы уже знаете. Это inDrive, TikTok и так далее. На сегодня ведется работа по 37 компаниям. Какие компании, наверное, мы пока не будем озвучивать. По итогам работы дополнительно информация будет представлена", – заявил он.

По его словам, до конца года планируется завершить эту работу.

"До конца года мы должны… Там я не могу сказать, что это будет точно 37 компаний. Возможно, это будет чуть меньше, возможно, чуть больше, но до конца года мы эту работу проведем. То есть, я хочу здесь отметить, что по каждой компании проводится работа индивидуально. То есть, есть у них конкретные запросы, что конкретно нужно конкретной компании. Там условно одни компании просят только земельный участок, другие – преференции, льготы и так далее. И поэтому отраслевые госорганы, комитет по инвестициям, Казах Инвест данную работу проводят", – резюмировал спикер.

Планирующие "переезд" компании, по его словам, заняты в сфере обрабатывающей промышленности, IT–компании, а также это компании горно–добывающей отрасли.

Насколько привлекателен для иностранных компаний казахстанский рынок, можно прочитать здесь.

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