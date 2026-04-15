Лимиты на кредиты: в Казахстане готовят новые ограничения по займам

Фото: Zakon.kz

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе заявила о планах ввести лимиты на максимальную сумму задолженности по потребительским кредитам, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, планируется разработать новый закон или внести законодательные поправки по регулированию рынка BNPL. "Это касается рассрочки, которая предоставляется не финансовыми организациями, а, может быть, маркетплейсами или торговыми домами, но она имеет все признаки кредитного продукта", – заявила она. Журналисты уточнили, действительно ли теперь планируется установить лимиты на максимальную сумму потребительских кредитов, которую смогут получать казахстанцы. "Планируется, я еще раз хотела сказать, что, по последней информации, Нацбанк планирует эту меру внедрить с 1 января 2027 года. Будет установлен абсолютный лимит в номинальном выражении на максимальную сумму задолженности, которую может иметь тот или иной заемщик", – дополнила Мадина Абылкасымова. Ранее стало известно, кому спишут долги за кредиты в Казахстане.

