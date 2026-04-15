Экономика и бизнес

Лимиты на кредиты: в Казахстане готовят новые ограничения по займам

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 14:08 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе заявила о планах ввести лимиты на максимальную сумму задолженности по потребительским кредитам, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, планируется разработать новый закон или внести законодательные поправки по регулированию рынка BNPL.

"Это касается рассрочки, которая предоставляется не финансовыми организациями, а, может быть, маркетплейсами или торговыми домами, но она имеет все признаки кредитного продукта", – заявила она.

Журналисты уточнили, действительно ли теперь планируется установить лимиты на максимальную сумму потребительских кредитов, которую смогут получать казахстанцы.

"Планируется, я еще раз хотела сказать, что, по последней информации, Нацбанк планирует эту меру внедрить с 1 января 2027 года. Будет установлен абсолютный лимит в номинальном выражении на максимальную сумму задолженности, которую может иметь тот или иной заемщик", – дополнила Мадина Абылкасымова.

Ранее стало известно, кому спишут долги за кредиты в Казахстане.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Коллекторов будут строже наказывать в Казахстане
14:38, Сегодня
Коллекторов будут строже наказывать в Казахстане
Ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита предложила Абылкасымова
11:28, 20 октября 2023
Ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита предложила Абылкасымова
Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане
12:33, Сегодня
Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане

Последние
Популярные
Читайте также
"Атырау" хочет вернуть из Европы в КПЛ африканского полузащитника
14:57, Сегодня
"Атырау" хочет вернуть из Европы в КПЛ африканского полузащитника
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
14:30, Сегодня
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:08, Сегодня
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
13:49, Сегодня
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
