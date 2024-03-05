Премьер Бектенов о сильном землетрясении в Алматы: Силам и средствам надо быть в готовности
По его словам, все службы – МЧС, акимат и другие госорганы – отреагировали на произошедшее.
"В этот раз были своевременно задействованы сирена и система оповещения. Население города эвакуировалось в пункты приема. К счастью, серьезного ущерба нет. Сейчас продолжается оценка произошедшей ситуации. МЧС необходимо обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране. Силам и средствам надо быть в готовности", – сказал Олжас Бектенов.
Глава правительства отметил, что нужно продолжить информационно-разъяснительную работу с населением.
"Также МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавиной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения ЧС принимать меры по реагированию на них".Олжас Бектенов
4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.
Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.