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Премьер Бектенов о сильном землетрясении в Алматы: Силам и средствам надо быть в готовности

Премьер Бектенов о сильном землетрясении в Алматы, силам и средствам надо быть в готовности, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 10:22 Фото: Zakon.kz, primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 5 марта 2024 года на заседании правительства прокомментировал ситуацию с землетрясением в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, все службы – МЧС, акимат и другие госорганы – отреагировали на произошедшее.

"В этот раз были своевременно задействованы сирена и система оповещения. Население города эвакуировалось в пункты приема. К счастью, серьезного ущерба нет. Сейчас продолжается оценка произошедшей ситуации. МЧС необходимо обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране. Силам и средствам надо быть в готовности", – сказал Олжас Бектенов.

Глава правительства отметил, что нужно продолжить информационно-разъяснительную работу с населением.

"Также МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавиной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения ЧС принимать меры по реагированию на них".Олжас Бектенов

4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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