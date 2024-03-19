Мади Такиев об увеличении выплат детям из Нацфонда: Не провидец

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта 2024 года рассказал, при каких условиях выплаты из Национального фонда детям могут увеличиться, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в этом году был сделан первый шаг – 6,9 млн детей получили по 100 долларов 52 цента из Национального фонда. Это связано с тем, что доход Национального фонда составил 1,3 млрд долларов.

"Те дети, которым в 2024 году исполняется 18 лет, а это 304 815 детей, на 1 марта уже получили деньги на 30 млн 640 тыс. долларов. Как будут расти доходы Национального фонда, так и будут расти выплаты для детей. На сегодняшний день, пока Национальный фонд пополняется, у нас есть поручение главы государства довести его до 100 млрд долларов. Соответственно, проценты будут намного выше. Сегодня фонд составляет 60 млрд долларов", – заявил Такиев.

Также журналисты уточнили, постоянный ли трансфер из Национального фонда и есть ли какие-то расчеты, какие могут быть максимальные выплаты для детей? Или это будут вечные 100 долларов и 52 цента?

"Нет, вечными не будут, это однозначно. Потолок я вам не смогу сейчас сказать, я не провидец. Но мы надеемся, что будет больше. Мы знаем, что будет больше", – ответил министр.

Министерство финансов Казахстана 12 марта 2024 года предоставило информацию о ходе реализации проекта "Национальный фонд – детям".

Cтарт проекта "Национальный фонд – детям" инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в сентябре 2022 года с Посланием народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".