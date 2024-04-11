Налоговики сделали важное заявление для бизнесменов

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана предупредил об участившихся фактах мошенничества, связанного с направлением уведомлений на электронную почту налогоплательщиков, сообщает Zakon.kz.

В Комитет обратились предприниматели, получившие на свои электронные адреса фейковые уведомления "о взыскании задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах".

Однако, в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов государственных доходов могут быть направлены налогоплательщику следующими способами:

по почте заказным письмом через почтовую организацию;

электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение;

через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

В КГД добавили, что иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено.

"Комитет государственных доходов Республики Казахстан призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимися сотрудниками органов государственных доходов, банков и другим лицам и не переходить по ссылкам. Просим доверять и обращаться только к официальным источникам информации!" – говорится в заявлении Комитета госдоходов.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 6 марта 2024 года объяснил, почему налоговики будут проверять мобильные переводы на сумму более 255 тыс. тенге. Подробнее можно прочить здесь.



