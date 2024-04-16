Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Атырауской области ответили на обвинение в планировании скачек на 54 млн тенге в период паводков

Атырауская область, скачки, госзакуп, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 14:46 Фото: pixabay
В соцсетях акимат Атырауской области обвинили в планировании скачек в то время, когда в регионе бушует большая вода, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась 16 апреля.

"Акимат Атырауской области во время паводков объявил конкурс на проведение скачек "Ұлы дала тұлпары" и выделил на это народные 54,5 млн тенге", – написали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Лот заявлен от Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области на услуги по организации и проведению межобластных соревнований "Ұлы дала тұлпары" в рамках государственно-социального заказа.

Госзакупки на организацию скачек в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 14:46

Фото: goszakup.gov.kz

В пресс-службе акима Атырауской области объяснили ситуацию. Конкурс запланировали еще до объявления ЧС. Сейчас инициатор подал заявку на его отмену в связи с текущими обстоятельствами.

"Закупка была опубликована 20.03.2024 г., до объявления чрезвычайной ситуации в Атырауской области. Согласно протоколу обсуждения было внесено изменение в конкурсную документацию. В последующем объявление после внесения изменений за №11975428-2 было изменено, и начало принятия заявок (стало значиться – Прим. ред.) с 09.04.2024г. Данный конкурс подразумевает выполнение услуг до конца 2024 года по заявке заказчика в любой момент исполнения договора. Вскрытие закупки планировалось на 30.04.2024. Однако на сегодняшний день в связи с объявлением чрезвычайной ситуации в Атырауской области заказчиком производится отказ от закупки на основании действующего закона о государственных закупках. Дополнительно сообщаем что все государственные учреждения области были предупреждены о приостановлении аналогичных государственных закупок", – прокомментировали в акимате.

Режим ЧС в Атырауской области объявили 7 апреля. 

15 апреля заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов прокомментировал слухи об объявлении эвакуации в городе.

Читайте также

Налоговики сделали важное заявление для бизнесменов
Налоговики сделали важное заявление для бизнесменов
Бензин, дизель, цена, Казахстан, разница с соседними странами
Разницу в цене на бензин и дизель в Казахстане и соседних странах показали в Минэнерго
Как владельцам животных получить выплаты за потери во время паводков
Как казахстанцам получить выплаты за скот, погибший во время паводков
Ирина Капитанова
Атырау Атырауская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Токаев подписал закон по борьбе с семейно-бытовым насилием
Защита женщин и детей от насилия: президент подписал закон, ужесточающий наказание
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: