В Атырауской области ответили на обвинение в планировании скачек на 54 млн тенге в период паводков

В соцсетях акимат Атырауской области обвинили в планировании скачек в то время, когда в регионе бушует большая вода, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась 16 апреля.

"Акимат Атырауской области во время паводков объявил конкурс на проведение скачек "Ұлы дала тұлпары" и выделил на это народные 54,5 млн тенге", – написали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Лот заявлен от Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области на услуги по организации и проведению межобластных соревнований "Ұлы дала тұлпары" в рамках государственно-социального заказа.

Фото: goszakup.gov.kz

В пресс-службе акима Атырауской области объяснили ситуацию. Конкурс запланировали еще до объявления ЧС. Сейчас инициатор подал заявку на его отмену в связи с текущими обстоятельствами.

"Закупка была опубликована 20.03.2024 г., до объявления чрезвычайной ситуации в Атырауской области. Согласно протоколу обсуждения было внесено изменение в конкурсную документацию. В последующем объявление после внесения изменений за №11975428-2 было изменено, и начало принятия заявок (стало значиться – Прим. ред.) с 09.04.2024г. Данный конкурс подразумевает выполнение услуг до конца 2024 года по заявке заказчика в любой момент исполнения договора. Вскрытие закупки планировалось на 30.04.2024. Однако на сегодняшний день в связи с объявлением чрезвычайной ситуации в Атырауской области заказчиком производится отказ от закупки на основании действующего закона о государственных закупках. Дополнительно сообщаем что все государственные учреждения области были предупреждены о приостановлении аналогичных государственных закупок", – прокомментировали в акимате.

Режим ЧС в Атырауской области объявили 7 апреля.

15 апреля заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов прокомментировал слухи об объявлении эвакуации в городе.