Информацию об эвакуации жителей Атырау прокомментировали в акимате

Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов 15 апреля выступил с заявлением по поводу некоторых слухов и мнений, касающихся ситуации в режиме ЧС, сообщает Zakon.kz.

Его комментарий опубликовал Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.



"Эвакуация в городе не объявлена. Все средства, выделенные на берегоукрепительные работы, используются по назначению. В сложной для региона ситуации наши граждане проявили сплоченность и мужество, в едином порыве помогая защитить свой город от наводнения", – заявил Нуржан Ермуханов.

Также сообщается, что около двух тысяч жителей Кульсары подали заявки на получение разовой матпомощи.

По состоянию на 15 апреля в Жылыойском районе написали заявления на получение единовременной социальной выплаты 1942 семьи, пострадавшие от наводнения.

Отмечается, что прием документов на единовременную социальную выплату (ее размер – 100 МРП, то есть 369 200 тенге) начался 12 апреля. В настоящее время документы принимаются по трем адресам:

в отделе координации занятости и социальных программ Жылыойского района (ул. Кабдешева, д. 1);

в районном центре "Мансап" (ул. Махамбета, д. 178);

в эвакуационном пункте вахтового поселка Тенгиз.

"На сегодня приняты заявления от 1942 семей, пострадавших от наводнения. Всего ожидается прием заявок от 2800 семей. Для получения единовременной социальной выплаты достаточно четырех документов: заявление, удостоверение личности, специальный банковский счет, справка из акимата города", – сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

Ранее сообщалось, что 7 апреля около 11:00 спасатели Атырауской области нашли тела двух мужчин без признаков жизни в городе Кульсары.

Как выглядит Атырау после затопления с высоты птичьего полета, можно посмотреть тут.



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