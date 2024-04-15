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Информацию об эвакуации жителей Атырау прокомментировали в акимате

Информацию об эвакуации жителей Атырау прокомментировали в акимате , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 21:03 Фото: primeminister.kz
Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов 15 апреля выступил с заявлением по поводу некоторых слухов и мнений, касающихся ситуации в режиме ЧС, сообщает Zakon.kz.

Его комментарий опубликовал Оперативный штаб по ЧС Атырауской области. 

"Эвакуация в городе не объявлена. Все средства, выделенные на берегоукрепительные работы, используются по назначению. В сложной для региона ситуации наши граждане проявили сплоченность и мужество, в едином порыве помогая защитить свой город от наводнения", – заявил Нуржан Ермуханов. 

Также сообщается, что около двух тысяч жителей Кульсары подали заявки на получение разовой матпомощи.

По состоянию на 15 апреля в Жылыойском районе написали заявления на получение единовременной социальной выплаты 1942 семьи, пострадавшие от наводнения.

Отмечается, что прием документов на  единовременную социальную выплату (ее размер – 100 МРП, то есть 369 200 тенге) начался 12 апреля. В настоящее время документы принимаются по трем адресам:

  • в отделе координации занятости и социальных программ Жылыойского района (ул. Кабдешева, д. 1); 
  • в районном центре "Мансап" (ул. Махамбета, д. 178);
  • в эвакуационном пункте вахтового поселка Тенгиз.
"На сегодня приняты заявления от 1942 семей, пострадавших от наводнения. Всего ожидается прием заявок от 2800 семей. Для получения единовременной социальной выплаты достаточно четырех документов: заявление, удостоверение личности, специальный банковский счет, справка из акимата города", – сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

Ранее сообщалось, что 7 апреля около 11:00 спасатели Атырауской области нашли тела двух мужчин без признаков жизни в городе Кульсары.

Как выглядит Атырау после затопления с высоты птичьего полета, можно посмотреть тут. 

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.


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