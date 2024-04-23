Олжас Бектенов похвалил акима Астаны

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенова на заседании правительства 23 апреля 2024 года отметил положительные результаты в строительстве жилья в Астане и похвалил за это акима столицы Жениса Касымбека, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, в Астане в данном направлении хорошо проводится работа, темпы работы неплохие, поэтому необходимо не останавливаться.

"Все проблемные вопросы решать в кратчайшие сроки. В целом, акимат хорошо проводит данную работу, можно дать такую оценку", – отметил Олжас Бектенов.

Он также уточнил, что в столице ведется большая работа по завершению проблемных объектов.

"Есть девять объектов, по которым вопрос не решается долгое время. К ним могут добавиться еще объекты, у которых есть проблемы с документацией. Женис Махмудович, как решаете эти вопросы?" – спросил Олжас Бектенов.

Аким Астаны заявил, что строительная отрасль является одним из основных драйверов экономики столицы.

"За прошлый год объем строительных работ увеличился на 15%, в том числе жилищное строительство выросло на 58%. Введено в эксплуатацию 3,8 млн кв. м жилья. На таком же уровне планируем план ввода жилья и в текущем году – 3,8-4 млн кв. м", – рассказал Женис Касымбек.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев отметил, что за последние пять лет в жилищное строительство инвестировано более 12 трлн тенге и введено порядка 78,5 млн кв. м нового жилья.

"С учетом всех источников финансирования, 695 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. К 2030 году планируется строительство 111 млн кв. м жилья за счет всех источников финансирования и обеспечение новым жильем более 1 млн семей. Для исполнения плана первоочередных действий правительства по обеспечению экономического роста, в 2024 году доведенный объем ввода жилья был увеличен с 15,5 до 18 млн кв. м с внедрением дополнительных мер обеспечения граждан жильем", – продолжил Канат Шарлапаев.

Ранее сообщалось, что в Астане подешевело первичное жилье, но подорожало вторичное. Подробности по ссылке.