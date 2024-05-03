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На совещании у премьера обсудили ход строительства газоперерабатывающих заводов в Казахстане

На совещании у премьера обсудили ход строительства газоперерабатывающих заводов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На заседании Энергетического совета обсуждался ход реализации совместных газовых проектов с Катаром, сообщает Zakon.kz.

Совещание руководства Министерства энергетики, ФНБ "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", QazaqGaz, "Самрук-Энерго" и KEGOC прошло под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передает пресс-служба премьера.

Как доложил председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов, с катарским UCC Holding они будут строить два газоперерабатывающих завода мощностью 1 млрд м³ и 2,5 млрд м³ в год. А также новую компрессорную станцию КС-14, магистральный газопровод "КС-14-Костанай-Актобе" и вторую нитку МГ "Бейнеу-Бозой-Шымкент".

Соответствующие договоренности были достигнуты между Касым-Жомартом Токаевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Строительство ГПЗ нацелено на рациональное использование сырого газа посредством наращивания перерабатывающих мощностей. Строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" обеспечит энергетическую безопасность Казахстана благодаря газоснабжению южных, центральных и северных регионов, а также сохранению объемов экспорта. 

Ввод новой компрессорной станции и магистрального газопровода "Актобе-Костанай" позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона.

Участники заседания утвердили основные условия сделки. Отмечается, что QazaqGaz и UCC Holding в целом пришли к консенсусу по всем четырем проектам. В ближайшее время начнется их совместная реализация.

По данным Министерства энергетики и QazaqGaz, в 2024 году в Казахстане ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд м3. Более 85% добычи обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%). Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет.

Производство товарного газа в 2024 году планируется в объеме 28,054 млрд м3. Согласно прогнозному балансу, текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд м3.

Визит Токаева в Катар состоялся в феврале этого года.

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