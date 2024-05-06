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Токаев обсудил с Вучичем свой визит в Сербию

Токаев обсудил с Вучичем свой визит в Сербию, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 17:26 Фото: akorda.kz
6 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Кроме того, стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

Ранее Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев. А также вручил 25 казахстанцам ордена и медали за мужество.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сербия 2024 год
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