Токаев обсудил с Вучичем свой визит в Сербию

6 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Кроме того, стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

Ранее Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев. А также вручил 25 казахстанцам ордена и медали за мужество.