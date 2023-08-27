Французским виноделам выделят 200 миллионов евро субсидий

Французское правительство и Европейский союз потратят 200 миллионов евро (около 100 млрд 400 млн тенге), чтобы помочь производителям вина страны, которые изо всех сил пытаются справиться с падением цен и снижением спроса, сообщает Zakon.kz.

Министерство сельского хозяйства Франции первоначально выделило 160 миллионов евро на антикризисную программу, позволяющую некоторым производителям продавать излишки спиртных напитков производителям алкогольной продукции, которые затем перерабатывают их в другую алкогольную продукцию, например, в дезинфицирующее средство для рук, пишет CNN.

Высокий спрос на программу добровольного обратного выкупа, о которой было объявлено в июне, побудил власти увеличить бюджет до 200 миллионов евро, говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства в пятницу.

По состоянию на 2020 год Франция была вторым по величине производителем вина в мире и крупнейшим экспортером вина. Но после пандемии Covid-19 отрасль пострадала из-за инфляции и изменения моделей потребления. Все более низкие урожаи из-за изменения климата также угрожают будущему французских виноградников.

Хороший урожай прошлого года в сочетании со снижающимся спросом привел к перенасыщению Европы, заявили в ЕС. По состоянию на июнь производство в этом году оценивалось примерно в 4% – выше, чем обычно, но потребление снизилось примерно на 7% в Италии, на 10% – в Испании, на 15% – во Франции, на 22% – в Германии и на 34% – в Португалии. Экспорт вина из ЕС с января по апрель этого года также на 8,5% ниже, чем в прошлом году.

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