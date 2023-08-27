Французским виноделам выделят 200 миллионов евро субсидий
Министерство сельского хозяйства Франции первоначально выделило 160 миллионов евро на антикризисную программу, позволяющую некоторым производителям продавать излишки спиртных напитков производителям алкогольной продукции, которые затем перерабатывают их в другую алкогольную продукцию, например, в дезинфицирующее средство для рук, пишет CNN.
Высокий спрос на программу добровольного обратного выкупа, о которой было объявлено в июне, побудил власти увеличить бюджет до 200 миллионов евро, говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства в пятницу.
По состоянию на 2020 год Франция была вторым по величине производителем вина в мире и крупнейшим экспортером вина. Но после пандемии Covid-19 отрасль пострадала из-за инфляции и изменения моделей потребления. Все более низкие урожаи из-за изменения климата также угрожают будущему французских виноградников.
Хороший урожай прошлого года в сочетании со снижающимся спросом привел к перенасыщению Европы, заявили в ЕС. По состоянию на июнь производство в этом году оценивалось примерно в 4% – выше, чем обычно, но потребление снизилось примерно на 7% в Италии, на 10% – в Испании, на 15% – во Франции, на 22% – в Германии и на 34% – в Португалии. Экспорт вина из ЕС с января по апрель этого года также на 8,5% ниже, чем в прошлом году.
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