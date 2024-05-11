Импорт водки из России в Казахстан снизился на четверть

По итогам 2023 года Казахстан снизил импорт российской водки, но все равно остается лидером в списке импортеров, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статданные.

"Всего в прошлом году за рубеж страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022-м сумма уменьшилась на 26%", – говорится в сообщении российского СМИ.

Отмечается, что Израиль вышел на второе место в рейтинге — годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% — до 12 миллионов долларов.

"На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов). В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки 141,7 миллиона долларов в основном благодаря покупателям из Европы", – пишет издание.

Также сообщается, что в число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Но затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.

Ранее сообщалось, что в Министерстве торговли и интеграции 20 марта высказались об увеличении доли российских товаров на полках казахстанских магазинов. По мнению ведомства, казахстанские товары с полок магазинов вытесняют импортные.