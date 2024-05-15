Продовольственная безопасность и экспортный потенциал – Бектенов посетил Акмолинскую область

Премьер-министр Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Акмолинской области. Глава правительства проверил ход весенне-полевых работ в регионе, встретился с сельхозпроизводителями и посетил птицефабрику в городе Макинск, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства ознакомился с ходом посевной кампании ТОО "Журавлевка-1", где в настоящее время осуществляется заправка семенами посевного комплекса, а также идет посев масличных культур, рассказали в пресс-службе премьера.

Товарищество является одним из ведущих агроформирований Буландынского района. Хозяйство в полном объеме обеспечено семенами и ГСМ. Площадь ярового сева в этом году составит 88 771 га. Упор сделан на подсолнечник: под культуру отведено почти 16 тысяч га, из которых засеяно порядка 4 тыс. Кроме того, на полях в этом году будут выращивать овес, горох, лен и рапс. В целом в регионе посевная кампания стартовала: в настоящее время засеяно уже 510 тыс. га.

Здесь же Бектенову были представлены сорта масличных, бобовых, кормовых культур, полученных в результате селекции в Научно-производственном центре зернового хозяйства им. А.И. Бараева. Всего в учреждении создано и внесено в государственный реестр Казахстана 105 сортов, в настоящее время производство оригинальных семян ведется по 18 культурам, 50 сортам.

В ходе рабочей поездки глава правительства обсудил с руководителями крупных сельхозформирований региона актуальные вопросы развития отрасли.





Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов по всем поднимаемым вопросам дал соответствующие комментарии и поручил акимату и профильным министерствам держать их на особом контроле, в т.ч. по своевременной отгрузке ГСМ и максимальному охвату хозяйств мерами господдержки в виде субсидий и льготных кредитов. Так, всего на область в этом году выделено 83 тыс. тонн дизельного топлива по удешевленной стоимости, что полностью обеспечит потребности фермеров в период посевной кампании. В текущем году аграрии области планируют внести в почву порядка 258 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 57% больше, чем в прошлом году. При этом, подчеркнул премьер-министр, приоритетным направлением реализации отечественных удобрений является внутренний рынок.



"По поручению главы государства в этом году мы увеличили объемы финансирования агропромышленного комплекса. Сейчас наша общая задача – уложиться в сроки и качественно провести весенний сев. От этого зависит продовольственная безопасность и экспортный потенциал. Со стороны правительства оказываются все меры поддержки. По проблемным вопросам нужно оперативно информировать акимат и профильное министерство". Премьер-министр РК Олжас Бектенов

В ходе рабочей поездки премьер-министр ознакомился с производственным процессом Макинской птицефабрики в Буландынском районе, а также планами по дальнейшему наращиванию мощности.





Фото: primeminister.kz

С начала текущего года птицефабрика произвела 18,7 тысячи тонн мяса на 18,6 млрд тенге. Во время осмотра цехов внимание было уделено современным технологиям в области инкубации, выращивания, убоя и переработки отходов с применением оборудования от мировых производителей. Макинская птицефабрика позволяет обеспечивать регулярную поставку мяса птицы на внутренний рынок, а также экспортирует продукцию в Кыргызстан, Узбекистан и Россию.



"Правительство работает над поставленной главой государства задачей по увеличению доли переработанной продукции в АПК и доведению ее до 70%. В приоритете – развитие глубокой переработки, поддержка действующих производств и создание условий для открытия новых предприятий. Отечественная продукция должна не только перекрывать потребности нашего рынка, но и успешно конкурировать за рубежом. Важно интегрировать новые технологии, это повышает производительность и напрямую влияет на качество". Премьер-министр РК Олжас Бектенов

На сегодня, помимо Макинской птицефабрики, в Усть-Каменогорске функционирует завод по производству колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы собственного производства. Также главе Правительства доложили о планах по открытию Алматинской птицефабрики на 240 тыс. тонн на территории Жамбылского и Карасайского районов. Ожидается, что проект станет крупнейшим в СНГ. Начать строительство планируется в следующем году.

В целом наращивание мощности позволит укрепить продовольственную безопасность через полное покрытие внутренних потребностей страны в мясе птицы, а также увеличить экспортный потенциал. Кроме того, в Алматинской области планируется строительство завода по глубокой переработке мяса птицы на 100 тыс. тонн.





Фото: primeminister.kz

В текущем году предприятия пищевой промышленности региона выпустили товаров на 52,6 млрд тенге, или 104,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024-2026 годах планируется запуск 74 крупных инвестиционных проектов на 123,6 млрд тенге. Своевременную реализацию проектов премьер-министр поручил держать на особом контроле.



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