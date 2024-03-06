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Депутат предложил выплачивать казахстанским матерям единовременные выплаты на лечение

Депутат предложил выплачивать казахстанским матерям единовременные выплаты на лечение, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 15:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров предложил заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой запустить в Казахстане единовременную выплату для женщин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, особенно в таких выплатах нуждаются многодетные мамы, которых в стране уже около 543 тыс.

"Медицинский факт заключается в том, что, когда мать вынашивает ребенка, она тратит слишком много кальция на его формирование, вследствие чего теряет зубы. Все мы прекрасно знаем, что цены на стоматологические услуги в Казахстане высокие. Поэтому в первую очередь для многодетных матерей необходимо сформировать единовременную финансовую выплату на восстановление зубов", – отметил Ерлан Саиров.

Он подчеркнул, что в стране выплачивают единовременное пособие, но оно предусмотрено на уход за ребенком. К тому же размеры этих выплат по сравнению с другими странами низкие. Так, за рождение 1-3 детей казахстанцам выплачивают 140 тыс. тенге, на четырех и более детей – 232 тыс. тенге. 

Тем временем размер материнского капитала в России равняется 639 тыс. рублей на первого ребенка – это 3 млн 195 тыс. тенге, и 883 тыс. рублей на второго ребенка – это 7 млн тенге.

"Сравнимо ли это с нашей компенсацией? Конечно, нет", – возмутился депутат.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о государственных пособиях, которые получают многодетные семьи. 

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