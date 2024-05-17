АЗРК о ценах "Яндекс.Такси": Нам удалось прийти к компромиссу

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на пресс-конференции 17 мая рассказал о переговорах с "Яндекс.Такси". Разговор шел о снижении высокой комиссии для водителей и пассажиров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Омаров сообщил, что вопрос цены еще остается открытым. Жалобы все еще продолжают поступать, но уже в меньшем количестве.

"В части ценообразования, мы говорили, что у нас есть вопросы к высокой комиссии, которая взымается, в том числе и с водителей такси, и с пассажиров. Очень удобный сервис, но всегда вопросы касались ценообразования. В рамках этого расследования и переговоров с Яндексом нам удалось прийти к компромиссу в части того, чтобы снизить комиссию для потребителей. Второе - то, что беспокоило потребителей - это резкий рост в пиковые часы: х3, х4, х5 (степень повышения тарифа - Ред.) даже. Погодные условия или пробки - цена резко взлетала. Нам удалось договориться с компанией", – дополнил он.

С его слов, до расследования в отношении "Яндекса" резкий рост тарифов никак не контролировался, но сейчас ситуация изменилась.

"Сегодня эта цена будет максимально на уровне х3, то есть выше она расти не будет. Да, она высокая в период нагрузки, но уже не такая, как была раньше. То есть по определенным маршрутам цена доходила до х10, х11, то есть вот эту часть мы смогли урегулировать. (...) Расследование завершено, есть процессуальное соглашение, где прописаны обязательства компании по его исполнению, наши обязательства есть. И мы его мониторим. Если с нашей стороны или со стороны компании будут нарушены процедуры, будем принимать меры или пересматривать", – резюмировал спикер.

15 декабря 2023 года стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси".

11 сентября 2023 года в Талдыкоргане водители популярного сервиса "Яндекс.Такси" выразили свое недовольство условиями платформы. Они недовольны потерей гарантированных бонусов.

