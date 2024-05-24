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До 200 тысяч: в Казахстане начнут производить авто методом мелкоузловой сборки

До 200 тысяч авто: в Казахстане начнут производить авто методом мелкоузловой сборки, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 11:27 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 24 мая во время парламентских слушаний заявил, что Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что перед автопроизводителями стоит обязательство по увеличению к 2027 году доли мелкоузловой сборки до 50% от общего объема производства. Однако уже в текущем году этот показатель должен достичь порядка 20%, в следующем году – 30%, в 2026 году – 40%.

Параллельно прорабатываются проекты по развитию автокомпонентной базы на площадках малых промышленных зон в городах Костанай и Алматы. Планируется ввод в эксплуатацию предприятий по производству пластиковых деталей и мультимедийных систем для транспортных средств.

"С 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана. К 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тыс. автомобилей", – сообщил Канат Шарлапаев.

Министр напомнил, что сейчас в Казахстане строится завод по производству автомобилей KIA мощностью до 70 тыс. автомобилей ежегодно.

"Вместе с тем, 15 ноября 2022 года президентом был дан старт строительству мультибрендового завода полного цикла по производству легковых автомобилей Changan, Chery, Haval. Весь модельный ряд легковых автомобилей будет производиться мелкоузловым методом, включая технологические операции по сварке и окраске", – добавил Канат Шарлапаев.

Ранее министр промышленности и строительства встретился с депутатами Мажилиса и активистами из регионов для обсуждения вопроса по пересмотру сборов за утилизацию автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также сбора за первичную регистрацию.

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