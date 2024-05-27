За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК

Казахстанцы обратились в Министерство промышленности и строительства с петицией "За рост доходов Народа! За развитие промышленности!", сообщает Zakon.kz.

Петиция призывает больше открывать новых предприятий в стране, чтобы снизить зависимость экономики от нефти и ресурсов.

"Создание новых заводов и фабрик обеспечит тысячи рабочих мест для наших граждан, позволит казахстанцам приобретать отечественные продукты питания, дома, автомобили, лекарства, обеспечит внутренний рынок своими товарами", – призывают казахстанцы.

Отмечается, что развитие местного производства увеличит доходы каждой семьи, обеспечивая достойные зарплаты и улучшая качество жизни.

"Каждое производство – это армия людей труда, за которыми семьи и дети. Локальное производство откроет новые возможности для предпринимательства и инноваций, развивая новые сектора экономики, которые правительство должно поддержать. Стимулирование местного производства товаров и материалов способствует созданию безопасной и экологически чистой среды для населения. Поддержка новых технологий может быть достигнута благодаря мерам защиты внутреннего рынка от небезопасной продукции", – говорится в документе.

Рабочие пишут, что в данное время страна не может себя полностью обеспечить сельскохозяйственной продукцией.

"В таких отраслях, как производство молочной продукции, мяса, фармацевтика, металлургия, машиностроение, автомобилестроение, несмотря на высокую долю импорта, имеется огромный потенциал роста. Развитие этих секторов обеспечит нас качественными и безопасными продуктами, повысит независимость нашей страны и улучшит жизнь каждого гражданина. Внедрение жестких мер протекционизма и поддержка отечественного бизнеса – это распространенная и эффективная практика всех развитых мировых держав. Никто не отдаст свою экономическую независимость в угоду чьих-то личных интересов. Деньги должны оставаться внутри страны!" – пишут люди.

Также в документе они призывают правительство усилить заградительные барьеры для серого импорта товаров на территорию страны и повысить эффективность мер по поддержке отечественного производства.

"Мы призываем правительство встать на сторону здоровых инициатив по развитию местного производства, внедрять и поощрять шаги для привлечения инвестиций в эту сферу и создавать благоприятные условия для роста отечественных предприятий. Давайте вместе построим сильный и независимый Казахстан, где каждый сможет гордиться своим вкладом в общее дело и получать достойное вознаграждение за свой труд", – говорится в документе.

Петиция появилась на официальном сайте 25 мая, ее уже поддержали более девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.

24 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената прокомментировал идею отмены утильсбора в Казахстане.