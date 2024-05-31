"Нацфонд – детям": что будет с деньгами, пока ребенок не достиг 18-летия

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 31 мая 2024 года ответил, что планируется делать с деньгами из "Национального фонда – детям", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у главы Нацбанка, будут ли изымать деньги из "Национального фонда – детям" так же, как из ЕНПФ?

"Изъятие – это неправильно. Это инвестирование. Из "Нацфонда – детям" – нет. Также деньги, которые мы детям начисляем, они остаются в управлении Нацфонда. Эти деньги начислены, то есть вашему ребенку начислено 100 долларов, но ребенок пока не достиг 18 лет, мы продолжаем этими деньгами управлять, инвестировать, к ним прирастет еще 5%, допустим, и так далее", – ответил Сулейменов.

По его словам, в таком случае деньги продолжают работать, поэтому изъятий не планируется. Наоборот, программа "Нацфонд – детям" существует для того, чтобы копить и приумножать деньги.

Министерство финансов Казахстана 12 марта 2024 года предоставило информацию о ходе реализации проекта "Национальный фонд – детям".

Cтарт проекта "Национальный фонд – детям" инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в сентябре 2022 года с Посланием народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".