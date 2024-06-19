Готовы на 100%, открыты на 200%: автопром встретил рабочую группу по утильсбору

18 июня рабочая группа по рассмотрению петиции об отмене утильсбора посетила заводы по производству коммерческой техники и автомобилей – Hyundai Trans Almaty и Hyundai Trans Kazakhstan и строящийся мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, принадлежащие "Астана Моторс".

"Астана Моторс" организовала online-трансляцию визита. Бекнур Несипбаев, СЕО "Астана Моторс": "Мы решили использовать визит рабочей группы в информационных целях, у нас большой лист ожидания по экскурсиям на заводы, эта трансляция позволит всем, кому интересно отечественное производство, пройти видеотур".

Фото: пресс-служба "Астана-Моторс"

Завод коммерческой техники Hyundai Trans Almaty представил директор Адильбек Гаев:

"Это первый автостроительный проект "Астана Моторс". Предприятие наладило производство техники грузоподъемностью от 1,5 до 15 тонн на базе шасси Hyundai, FOTON (бортовые грузовики, изотермические и промтоварные фургоны, рефрижераторы и различные надстройки специализированного типа), а также автобусов Golden Dragon различных моделей и их конфигураций от 10 м до 18 м. Согласно принятым обязательствам по локализации и казахстанскому содержанию, мы освоили сварку и окраску кузовов пассажирских, коммерческих и школьных автобусов, грузовых автомобилей, а также выпуск навесного оборудования. В этом году дополнительно расширим перечень моделей, производимых мелкоузловым методом, так как идет расширение производственных площадей – линии цеха сварки, цеха по производству надстроек, цехов окраски и катафорезной линии для запуска в производство модели Hyundai Porter".

Фото: пресс-служба "Астана-Моторс"

Следующим пунктом стало посещение завода полного цикла по производству легковых автомобилей – Hyundai Trans Kazakhstan. Завод работает с 2020 года. Здесь выпускаются 11 моделей легковых автомобилей бренда Hyundai – Accent, Elantra, Santa Fe, Sonata, Tucson, Bayon, i30, i20, Palisade, Staria, Custin, пилотно запустили Genesis.

"Сейчас работаем над расширением модельного ряда по мелкому узлу, к следующему году рассчитываем увеличить процент локализации за счет запуска производственного кластера по автокомпонентам, где будут выпускаться автомобильные сиденья, полиуретановые коврики, подкрылки, брызговики и автомобильные мультимедийные системы объемом 100 тыс. комплектов в год – под потребности завода Hyundai Trans Kazakhstan и завода KIA. Как вы знаете, в этом году были внесены изменения в Соглашение о промышленной сборке транспортных средств с юридическими лицами Республики Казахстан – для легковых автомобилей и автобусов объем производства транспортных средств с применением технологических операций по сварке и окраске должен составлять не менее 20% в 2024 году, не менее 30% в 2025 году, не менее 40% в 2026 году; не менее 50% в 2027 году. Мы текущим требованиям соответствуем, прямо сейчас идет расширение и модернизация заводов Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty, мультибрендовый завод будет исключительно CKD. Мы готовы к 2027 году и на 100% выйти, но для этого нужно общее решение по отрасли". Бекнур Несипбаев

Фото: пресс-служба "Астана-Моторс"

После тура состоялась открытая сессия вопросов и ответов для членов рабочей группы и представителей СМИ, участники обсудили темы заградительных барьеров для производителей и инвесторов, сферы, в которые направляются средства утильсбора, роль Жасыл Даму в их распределении, предстоящие общественные слушания по петиции за отмену утильсбора.

"Сложилось определённое общественное мнение, в том числе и из-за истории с РОП и неким информационным вакуумом, мы не дали детального объяснения, тут, вероятно, и наша вина есть. Средства от утильсбора тратятся только на цели, прописанные в 388 статье Экологического кодекса. Среди них есть и поддержка автопрома, но она заключается не выделении денег автопроизводителям, а в освобождении их от утильсбора. То есть, если вы завозите в страну автомобиль иностранного производства – вы облагаетесь утильсбором, если производите автомобиль – то не облагаетесь, соответственно, в цене автомобиля утильсбора тоже нет. И никаких денег автопроизводители от утильсбора не получают". Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев

Фото: пресс-служба "Астана-Моторс"

В очередном выездном заседании Рабочей группы приняли участие депутаты Парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Казахстанского автомобильного союза, Союза промышленных инвесторов Казахстана, Союза независимого бизнеса Казахстана. Инициаторы петиции тур по алматинским автозаводам и заседание рабочей группы проигнорировали.