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Инициаторы петиции по утильсбору саботировали посещение заводов в Кокшетау – Минпромышленности

Инициаторы петиции по утильсбору саботировали посещение заводов в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:27 Фото: primeminister.kz
14 июня 2024 года члены рабочей группы по рассмотрению петиции об утильсборе прибыли в Кокшетау для посещения заводов по производству транспортных средств и сельскохозяйственной техники. Что произошло на месте, рассказали в пресс-службе Министерства промышленности, передает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению МПС РК, трое активистов-инициаторов петиции при входе на территорию производственного цикла начали провоцировать рабочую группу не посещать предприятие, так как им не предоставили запись рабочей группы от 13 июня.

"Учитывая то, что Санжар Бокаев и его сторонники покинули заседание, не дождавшись передачи записи, сотрудники министерства загрузили запись в "облако" и направили ссылку Бокаеву", – уточнили в пресс-службе Минпромышленности.

Также отмечено, что трем участникам было предложено показывать оператору снимать то, что им интересно, и после посещения каждого завода передать им запись на флешке.

"Однако их целью было не посещение, а провокация, и они отказались заходить на предприятие", – подчеркнули в министерстве.

В заключении сказано, что ссылка на полную запись посещения рабочей группы заводов будет опубликована в социальных сетях Министерства промышленности и строительства РК.

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13 июня 2024 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о том, в каком формате должны проводиться заседания рабочей группы по рассмотрению петиции об утильсборе. Глава ведомства напомнил, что в рамках закона была сформирована рабочая группа, в нее пригласили и инициаторов петиции.

6 июня в Министерстве промышленности и строительства должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора. Но заседание не состоялось из-за отказа от участия в нем инициаторов петиции.

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