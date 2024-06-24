Искажением статистики объяснили проблемы с животноводством в Минсельхозе

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 июня 2024 года на правительственном часе в Мажилисе озвучил проблемы отрасли животноводства в Казахстане. По его мнению, одна из причин – искажение статистики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В первую очередь министр отметил недостаточность и дороговизну сырья.

"Хотя, согласно статистике, сырья в животноводстве достаточно, мы понимаем, что данные не соответствуют реальному положению дел. К примеру, ежегодно по данным официальной статистики производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс: как при наличии такого объема молока имеется нехватка сырья для переработки?" – озвучил Айдарбек Сапаров.

Он подчеркнул, что данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статических данных как в животноводстве, так и в растениеводстве.

"В этой связи создана специальная рабочая группа по актуализации статистических данных под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина. Так, в результате проведенной работы комиссией будет списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. В растениеводстве работа продолжается", – сказал Айдарбек Сапаров.

По его мнению, релевантные данные позволят улучшить качество планирования и принятие решений по регулированию внутреннего рынка.

"Второе, высокая доля импорта. Если по цельному молоку и кисломолочной продукции собственное производство закрывает внутреннюю потребность и покупатель видит широкий ассортимент питьевых йогуртов, сметаны, кефира и другой молочной продукции. По ряду других наименований есть сложности. Высокую долю в импорте наряду с сухим молоком занимают сливки, сливочное масло, сыры и творог", – продолжил Айдарбек Сапаров.

Глава Минсельхоза отметил, что только за последний год импорт молочной продукции в пересчете на сырое молоко вырос с 580 тыс. тонн в 2022 до 800 тыс. тонн в 2023 году.

"Помимо давящего дешевого импорта, мы видим собственную высокую себестоимость готовой продукции. Возьмем для примера сливочное масло. Себестоимость казахстанского масла порядка 3100 тенге за кг. При этом средняя цена импорта по данным статистики 1800-2300 тенге за кг. Конечно, здесь вопрос и в технических регламентах, и в неосведомленности потребителя о составе и качестве продукции, но такая конкуренция негативно сказывается на внутреннем производстве", – рассказал Айдарбек Сапаров.

С его слов, для решения вопроса низкокачественных продуктов необходима поддержка ответственных государственных органов.

"Третье, сдерживающим фактором развития отрасли переработки является отсутствие льготного финансирования как на основные, так и на оборотные средства. Четвертое, высокая доля морально и физически устаревшего оборудования на отечественных перерабатывающих предприятиях, отсутствие высокотехнологичных производств", – озвучил Айдарбек Сапаров.

Министр считает, что казахстанские производители мясной продукции неконкурентны перед иностранными коллегами, потому что не могут использовать все компоненты, такие как кровь, внутренности, конечности и прочие.

"Пятое, в переработке шкур проблема кроется в низком качестве сырья... В результате проведенного анализа и обсуждения проблемных вопросов с бизнес-сообществом и всеми заинтересованными государственными органами, Министерством разработан Комплексный план развития перерабатывающей отрасли на ближайшие 5 лет. По поручению Главы государства разработан и внесен в Правительство для утверждения Комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции до 2028 года", – резюмировал Айдарбек Сапаров.

Глава МСХ рассказал, что документ предусматривает новые меры поддержки переработки, открытие новых рынков сбыта, а также применение защитных мер для поддержки казахстанских переработчиков.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства ответили на опасения аграриев по предстоящей посевной кампании.