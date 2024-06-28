Эксперт о противниках маркировки: люди привыкли работать не по правилам

С 1 июля в Казахстане вводится обязательная маркировка и прослеживаемость лекарственных средств. Новшество подразумевает обозначение препаратов специальным уникальным кодом, благодаря которому каждый казахстанец сможет удостовериться в том, что покупает действительно оригинальный продукт.

На сегодняшний день маркировка в нашей стране распространяется на обувь и табачные изделия. Однако, несмотря на то, что рынок уже работает по новым правилам, не все субъекты бизнеса смирились с появлением маркировки, аргументируя тем, что уникальный цифровой код DataMatrix не спасет рынок от контрафактной продукции. Почему отдельные участники рынка выступают против? Своим мнением поделилась председатель правления Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Национальное объединение предприятий легкой промышленности "QazTextileIndustry" Гульмира Уахитова.

– Гульмира Бекеновна, как мы видим, не все согласны с доводами о том, что маркировка – благое дело. Как вы думаете, с чем это связано?

– Для начала хотела бы отметить, что далеко не весь рынок выступает против маркировки. Мы, как общественная организация, как общественный отраслевой Союз, в который входит более 300 субъектов бизнеса – это почти все подотрасли легкой промышленности, поддерживаем идею и все мероприятия, которые на сегодняшний день выработаны правительством Казахстана для реализации проекта маркировки и прослеживаемости товара. Основания следующие: во-первых, речь идет о безопасности нашей нации. По сей день потребитель не получает полную информацию о товаре, который ему предлагается в магазинах. Кроме того, что написано на самой коробке, ни продавец, ни сам покупатель ничего не знает о товаре – это просто обезличенная коробка. На ней, кроме размера и какого-нибудь рисунка, ничего и нет. Зачастую, когда мы задаем вопросы непосредственно продавцам, они тоже не знают. Не все даже знают, откуда завезен товар: "Мы не знаем, мы продавцы". Вот такой вот ответ. Это неправильно. Человек должен полностью понимать, что он покупает, на что тратит свои деньги. По аналогии с продуктами питания: на каждой банке, даже импортного производства, изложена вся информация о товаре.

Да, Комитетом технического регулирования выдвигались определенные требования, технические регламенты в отношении некоторых видов товаров, но именно контроль за соблюдением этих технических регламентов вообще отсутствовал. В этой связи у нас, по сути дела, не предпринимались никакие меры для того, чтобы контролировать качество товара, который завозится на территорию рынка

Что мы получили за эти три десятка лет? Мы получили на полках магазинов и на полках наших товарных рынков некачественную обувь, не соответствующую общемировым стандартам именно в части безопасности здоровья. То есть зарубежные производители знают, что для казахстанского рынка можно делать любую обувь из различных составляющих, которые в других странах запрещены. Например, в той же Японии, известной своими высокими требованиями к качеству ввозимой продукции. Или же в европейских странах, где запрещено ввозить товар с характеристиками, которые могли бы нанести вред и ущерб здоровью граждан. Что касается нашей страны, то все знают: в Казахстан можно завозить все что угодно, потому что у нас нет никакой регламентации, нет контроля, даже если Комитет технического регулирования выдвигает требования в части безопасности продукции.

Второй аргумент, который я уже тоже неоднократно озвучивала, – это все-таки недобросовестная конкуренция. Обувная продукция и многие другие виды товаров в нашу страну завозятся серыми схемами, все непрозрачно, не платятся налоги. Как результат – да, такая обувь дешевая, но, как я уже говорила ранее, мы ничего не знаем о качестве товара. Приоритет отдается цене, вследствие чего в том числе страдает отечественное производство. Самое интересное, что на импорт продукции у нас нет жестких регламентов в части качества товара, но к отечественным производителям у нас прописаны нереально завышенные требования, и наши производители эти требования соблюдают. Именно в части качества. Поэтому этот вопрос важен как для общества, так и для экономики страны

– Если же говорить об обществе, как вы думаете, мы готовы к маркировке?

– Спросите любого человека: хочет ли он приобретать доступную и качественную продукцию? Каждый скажет: "Да!". Если кому-то сказать: "Вы знаете, что в составе шлепанцев, купленных на базаре за такую-то сумму, присутствуют определенные вещества, которые вредны для здоровья, и которые в результате при постоянной носке могут спровоцировать ряд заболеваний?". Никто, ни один казахстанец не скажет: "Нет, я буду выбирать цену, и мне все равно на свое здоровье". Слушая доводы противников маркировки, я думаю, что это происходит в том числе от незнания того, как должна работать правильная экономика. Они даже не задумываются о том, что, если следовать их логике и отпустить все требования по маркировке, это со временем приведет к тому, что наше государство обнищает: нечем будет пополнять доходную часть бюджета. И потом у этих же импортеров просто некому будет покупать ввезенный товар.

Люди привыкли работать непрозрачным, недобросовестным способом, не по правилам игры, которые предписываются нашим законодательством. Противники маркировки не раз говорили о том, что бороться с контрабандой должно государство. Однако, не только государство должно этим заниматься, но и каждый гражданин. Мы должны общими усилиями бороться с теми людьми, которые дают взятки на таможне, завозят нелегально сюда обувную продукцию, некачественную и дешевую. И наносят вред, как я уже говорила, и экономике, и здоровью, и обществу. Поэтому здесь, конечно, просто-напросто сыграл тот факт, что ударили по привычкам – комфортно работать и получать довольно солидные экономические выгоды от такой недобросовестной предпринимательской деятельности. Здесь идет открытое лобби. Нахрапом просто-напросто отстаивается право нерадивых импортеров, при этом сознательно игнорируются те блага, которые пытается государство сделать для общества и экономики государства. Более того, мы хотим сказать о том, что проект маркировки необходимо внедрять практически во всех секторах экономики, связанных с импортом и производством товаров. Потому что как раз-таки это, как мы уже говорили, приводит к тому, что общество начинает расти. Именно в части понимания соотношения качества и добросовестной конкуренции.

– Что вы можете сказать об информационной системе маркировки, которая в том числе подвергается критике со стороны противников нововведения?

– Мы понимаем, что, во-первых, это все новшество. Все новшества у нас всегда проходят своего рода апгрейд, и это совершенно нормальные эволюционные процессы, которые должны отрабатываться на практике, поскольку ранее такого опыта не было. Поэтому здесь нужно терпение в конце концов. Зато у нас есть возможность возмещения затрат по расходам на маркировку. То есть государство идет полностью навстречу данным целям. Получается, что те затраты, которые сейчас несут как импортеры, так и отечественные производители, в любом случае оправдывают цели общества.

– Спасибо большое за интервью.