Это будет выгодная инвестиция: глава Нацбанка о покупке акций "Казатомпрома" на средства Нацфонда

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах Парламента 28 июня 2028 года высказался о покупке акций компании "Казатомпром" на средства Нацфонда, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов признал, что сейчас прорабатывается соответствующее решение правительства о вложении средств Нацфонда в акции "Казатомпрома".

"Это не решение Национального банка. "Казатомпромом" владеет Фонд "Самрук-Казына", где единственный акционер – это правительство, поэтому это решение правительства. Они сейчас думают о том, чтобы инвестировать часть денег национального фонда в акции "Казатомпрома". Мы, как управляющие Нацфондом, естественно, сейчас ведем определенные переговоры по цене, условиям и так далее. Когда они будут известны, мы вам сообщим", – добавил он.

При этом он отметил, что условия будут рыночные.

"Это возможная покупка акций, поэтому там сроков нет. Что касается условий, естественно, что мы как Национальный банк, управляющий Национальным фондом, будем обеспечивать защиту интересов от фонда. Вы знаете, "Казатомпром" – номер один по добыче урана в целом в мире. Поэтому достаточно, наверное, выгодная инвестиция. Но мы сейчас условия все обговариваем. Хочу одно обещать, что интерес национального фонда мы, как управляющий этим фондом, будем защищать максимально. Не беспокойтесь об этом. "Казатомпром", как я уже сказал, это компания, которая добывает около 40% урана в мировой добыче, это мировой гигант. Это мощнейшая компания, поэтому здесь это не только внутренними факторами определяется, это определяется глобальными. На уран спрос большой, атомная энергетика везде на данный момент находится в фазе роста в связи с переходом на зеленую экономику, поэтому "Казатомпрому", мне кажется, нужно ожидать хороших результатов", – резюмировал глава Нацбанка.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 28 июня объяснил ослабление национальной валюты.

