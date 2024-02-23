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Нужно ли из Нацфонда делать выплаты будущим пенсионерам, рассказал глава Нацбанка

Нужно ли из Нацфонда делать выплаты будущим пенсионерам, рассказал глава Нацбанка Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов 23 февраля 2024 года высказал позицию относительно предложения ввести выплаты из Нацфонда для будущих пенсионеров по аналогии с проектом детям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что бывший представитель Нацбанка Анвар Сайденов в интервью YouTube-каналу предложил ЕНПФ ввести выплаты из Нацфонда для будущих пенсионеров по аналогии с проектом "Национальный фонд – детям".

"Я считаю, что наша пенсионная система нуждается в реформировании. Та пенсионная система, которая у нас есть, она пока отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Министерства труда, и Национального банка показывают, что она будет нуждаться в реформировании. Потому что просто текущий ее дизайн, текущая ее структура не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Поэтому пенсионная система нуждается в реформе. Не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшей, то есть наши долгосрочные модели показывают, что понадобится некоторые изменения сделать", – сказал в ответ Тимур Сулейменов.

По его словам, необходимость изменений понимают и в Министерстве труда и социальной защиты населения. Но саму идею выплат для пенсионеров он не поддерживает.

"Теперь переходить если к Национальному фонду пенсионерам, здесь я был бы осторожен все-таки. Мне кажется, Национальный фонд – это фонд благосостояния, он рассчитан в первую очередь на создание "подушки", демпфера для шоков, а этих шоков становится, к сожалению, все больше и больше. И нам нужно четко понимать, что его основное предназначение – сберегательное и стабилизационное. Второе его назначение – это стерилизация нефтяных денег, то есть с тем, чтобы наша экономика, наша платежная валютная система не страдала от этого неконтролируемого потока нефтедолларов в нашу систему. От этого будут страдать все остальные сектора", – заявил глава Нацбанка.

В целом, он придерживается позиции, что "нужно аккуратно подходить к Национальному фонду как источнику пенсионных выплат в будущем".

"Давайте с детьми лучше разберемся. А с пенсионерами мы совместно с Минтруда, другими, и в том числе уважаемыми финансистами, я думаю, должны будем сесть и посмотреть, какие изменения необходимы для того, чтобы она эффективно отработала", – резюмировал он.

7 февраля 2024 года вице-премьер Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства рассказала о том, как казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления.

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