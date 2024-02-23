Нужно ли из Нацфонда делать выплаты будущим пенсионерам, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов 23 февраля 2024 года высказал позицию относительно предложения ввести выплаты из Нацфонда для будущих пенсионеров по аналогии с проектом детям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что бывший представитель Нацбанка Анвар Сайденов в интервью YouTube-каналу предложил ЕНПФ ввести выплаты из Нацфонда для будущих пенсионеров по аналогии с проектом "Национальный фонд – детям".

"Я считаю, что наша пенсионная система нуждается в реформировании. Та пенсионная система, которая у нас есть, она пока отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Министерства труда, и Национального банка показывают, что она будет нуждаться в реформировании. Потому что просто текущий ее дизайн, текущая ее структура не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Поэтому пенсионная система нуждается в реформе. Не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшей, то есть наши долгосрочные модели показывают, что понадобится некоторые изменения сделать", – сказал в ответ Тимур Сулейменов.

По его словам, необходимость изменений понимают и в Министерстве труда и социальной защиты населения. Но саму идею выплат для пенсионеров он не поддерживает.

"Теперь переходить если к Национальному фонду пенсионерам, здесь я был бы осторожен все-таки. Мне кажется, Национальный фонд – это фонд благосостояния, он рассчитан в первую очередь на создание "подушки", демпфера для шоков, а этих шоков становится, к сожалению, все больше и больше. И нам нужно четко понимать, что его основное предназначение – сберегательное и стабилизационное. Второе его назначение – это стерилизация нефтяных денег, то есть с тем, чтобы наша экономика, наша платежная валютная система не страдала от этого неконтролируемого потока нефтедолларов в нашу систему. От этого будут страдать все остальные сектора", – заявил глава Нацбанка.

В целом, он придерживается позиции, что "нужно аккуратно подходить к Национальному фонду как источнику пенсионных выплат в будущем".

"Давайте с детьми лучше разберемся. А с пенсионерами мы совместно с Минтруда, другими, и в том числе уважаемыми финансистами, я думаю, должны будем сесть и посмотреть, какие изменения необходимы для того, чтобы она эффективно отработала", – резюмировал он.

7 февраля 2024 года вице-премьер Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства рассказала о том, как казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления.