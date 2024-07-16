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Законодательство РК

Министр Саткалиев анонсировал повышение цен на газ

Газ, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:25 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 16 июля 2024 года заявил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы Минэнерго, на сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа составляет 33 169 тенге за 1000 куб. м при утвержденной оптовой цене на товарный газ в 23 646 тенге.

"В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения. Так, c 1 июля 2024 года пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК с увеличением в среднем на 14,6%", – озвучил Алмасадам Саткалиев.

Он подчеркнул, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке, что позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные для нашей страны инвестиционные проекты.

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Ранее стало известно, что в Казахстане планируют увеличить добычу газа.

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