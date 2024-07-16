Саткалиев о сжиженном газе: Нигде в мире не используется в качестве топлива

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 16 июля 2024 года просил премьер-министра Олжаса Бектенова закрепить стратегическое направление сжиженного нефтяного газа на нефтегазохимию, сообщат корреспондент Zakon.kz.

По информации Министерства внутренних дел РК, в 2023 году количество автомобилей с газовым двигателем составило 582 тыс. единиц, или на 18% увеличилось по сравнению с 2022 годом.

"Из-за установления низкого уровня цен на сжиженный газ наблюдается переход автолюбителей страны на данный вид топлива, что в свою очередь является причиной роста потребления. Анализ потребления показывает увеличение спроса на сжиженный газ в разрезе регионов, в особенности – в приграничных регионах. Часть объемов сжиженного газа, распределяемая министерством, направляется промышленным предприятиям, выпускающим нефтехимическую продукцию для развития нефтехимической отрасли", – дополнил Алмасадам Саткалиев.

По его мнению, с учетом приведенных фактов наблюдается неизбежный дефицит сжиженного газа, который составляет порядка 20-25%.

"В стране функционируют три завода по производству полипропилена и метил-трет-бутилового эфира, использующих в качестве сырья сжиженный нефтяной газ. Общий объем инвестиций составил 2,7 млрд долларов, создано 1,7 тыс. рабочих мест. Также прорабатывается вопрос реализации проекта по производству бутадиена, на который планируется поставка сырья – бутана с Тенгизского месторождения. Стоимость проекта составит 1,4 млрд долларов, будет создано 750 постоянных рабочих мест, а также в смежных отраслях – до 7500 рабочих мест", – озвучил Алмасадам Саткалиев.

С его слов, на сегодня имеются проекты по производству алкилата и полипропилена, в которые планируется вложить 300 млн долларов инвестиций и создать 2 тыс. рабочих мест. А для реализации данных инвестиционных проектов необходим СНГ в объеме 345 тыс. тонн/год.

"Учитывая важность сжиженного нефтяного газа в реализации проектов нефтегазохимической промышленности, считаем необходимым в системе госпланирования закрепить стратегическое направление СНГ на нефтегазохимию, а также разработать алгоритм действий по широкомасштабному освещению необходимости развития нефтегазохимии на базе сжиженного нефтяного газа", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют увеличить добычу газа.