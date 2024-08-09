Названа сумма капиталовложений Японии в экономику Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с председателем Японского Банка международного сотрудничества JBIC (Japan Bank for International Cooperation) Хаящи Нобумицу, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области финансового сектора и реализации совместных инвестиционных проектов.

"Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии и на сегодня входит в топ-10 крупнейших инвесторов. Товарооборот между Казахстаном и Японией в прошлом году вырос на 10,5% и достиг $2,1 млрд. В январе-мае т.г. показатель взаимной торговли составил $768 млн. С 1993 накопленный объем капиталовложений Японии в экономику Казахстана достиг порядка $8 млрд", – сообщили в пресс-службе премьера.

Глава правительства подчеркнул существенный вклад, вносимый JBIC в развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Японским Банком международного сотрудничества JBIC профинансирована реализация в Казахстане 26 проектов на сумму $2,3 млрд в области энерго- и водоснабжения, горнодобывающей промышленности, а также транспортно-логистической сфере. Совместно с Банком Развития Казахстана планируется подписание Соглашения о намерениях по финансированию совместных проектов в энергетике (включая ВИЭ), транспортной сфере, машиностроении, пищевой промышленности и других приоритетных отраслях на сумму $200 млн.

"Прежде всего хотел бы выразить сожаление в связи со случившимся землетрясением на юге Японии. Надеюсь, что этот природный катаклизм не приведет к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. Япония – наш ключевой торгово-экономический и инвестиционный партнер. Сегодня казахстанско-японские отношения развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Правительство Казахстана приветствует намерения расширить горизонты сотрудничества и готово оказывать необходимую поддержку в реализации совместных проектов", – отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь председатель JBIC Хаящи Нобумицу подчеркнул заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов в сфере зеленых финансов и транзитного финансирования в рамках ESG (Environment, Sustainability, Governance).

По итогам встречи стороны выразили намерение укреплять и расширять сотрудничество по всем перспективным направлениям.

Отметим, что сегодня, 9 августа, премьер-министр Японии Фумио Кишида должен был прилететь в Астану для участия в первом саммите диалога "Центральная Азия + Япония", но отменил поездку из-за сильного землетрясения в Японии.