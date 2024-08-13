Олжас Бектенов: Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма

13 августа на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели меры поддержки казахстанских товаропроизводителей. Премьер в своем выступлении отметил, что правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма, сообщает Zakon.kz.

Бектенов заявил, что власти всегда будут поддерживать казахстанского производителя.

"Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный. Необходимо активизировать работу по импортозамещению, в том числе через офтейк-контракты. Это позволит отечественным производителям обеспечить свою загрузку на несколько лет вперед, расширить и освоить новые производства", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Стоит отметить, что многие страны с высокоразвитой экономикой проводят политику поддержки и защиты внутреннего рынка. По данным Международного валютного фонда, свыше половины таких мер приходится на Китай, Европейский союз и США.

На этом же заседании министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о том, что в стране наблюдаются рост производства в обрабатывающей промышленности на 5,1% и снижение импорта.