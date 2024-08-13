По каким критериям будут включать предприятия Казахстана в единый реестр

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве ответил, как именно будут включать предприятия в единый реестр, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для чего нужен единый реестр производителей и насколько его работа будет "прозрачна" и защищена от коррупционных рисков, спросили министра журналисты.

Министр отметил, что на сегодня существует система сертификации товаров казахстанского происхождения, которая называется СТ-КЗ или индустриальный сертификат. К концу текущего года планируется все объединить в единый реестр.

"Сейчас индустриальный сертификат выдается нашими ассоциациями производителей вместе с НПП "Атамекен". Сертификат СТ-КЗ выдается просто НПП "Атамекен", но разными подразделениями. В данном случае какой мы смысл вкладываем? У нас очень много баз данных государственных, в которых собрана информация. Если предприятие работает прозрачно, то мы знаем, сколько у него сотрудников, за кого они заплатили пенсионные отчисления, а за кого – не заплатили. И понятно, что доступ к госзакупкам доложен даваться предприятиям, которые работают максимально прозрачно", – дополнил Канат Шарлапаев.

Он отметил, что существует система электронных счетов-фактур, по которой можно проследить, что и у кого предприятие купило, если это достаточно крупный производитель.

"Если он покупает казахстанское сырье, то он должен быть в приоритете. Если мы можем отследить – вот любое производство, если оно настоящее, оно обязательно должно потреблять электроэнергию, а у нас иногда бывают случаи, когда предприятие заявляет, что оно что-то производит, а когда мы смотрим на потребление электричества, то там ничего нет. Значит, это не совсем настоящий производитель. Это все можно проверять на системном уровне", – дополнил он.

По его словам, проверяются предприятия по следующим параметрам: потребление электроэнергии, количество сотрудников, выплаченная заработная плата и приобретение сырья.

"Мы хотим смотреть на предприятие через призму тех данных, которые есть у государства, и на этой основе приходить к выводам – являются ли они добросовестными производителями либо они в серую импортируют и потом продают под видом казахстанского производства", – заключил Шарлапаев.

На заседании правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, когда будет запущен единый реестр отечественных производителей в Казахстане.

О планах создания реестра Шарлапаев заявлял еще в мае 2024 года. Тогда он сказал, что в Казахстане очень много производителей, которые не являются настоящими, а притворяются таковыми.