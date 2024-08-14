В каких регионах Казахстана снизился ввод жилья в первой половине года

Несмотря на увеличение объемов строительных работ по стране в первой половине года, ввод жилья в нескольких регионах Казахстана снизился. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В первом полугодии 2024 года строительный сектор Казахстана продемонстрировал не только рост в некоторых областях, но и значительные падения в других, сообщается на сайте Economy.kz.

По данным аналитиков, общий объем выполненных строительных работ достиг 2748,2 млрд тенге, и 87,7% от этого объема было выполнено частными строительными организациями.

"В то же время работы по строительству нежилых зданий и автомобильных дорог не показали значительного роста, что говорит о стагнации в этих сегментах". Economy.kz

Несмотря на общее увеличение объемов работ в 17 регионах республики, некоторые области столкнулись с заметным снижением. Среди них Атырауская область, где объем строительных работ сократился на 22,9%, а в Западно-Казахстанской области снижение составило 20%.

Помимо этого, в ряде областей заметно сократился ввод жилых зданий в эксплуатацию. Так, в Акмолинской области ввод жилья снизился на 23,5%, в Атырауской – на 11,7%, в Западно-Казахстанской – на 26,1%.

Также снизился ввод общеобразовательных школ на 40%, дошкольных организаций – на 18,5%, а больниц – на 60%.

В заключении аналитики подчеркивают, что снижение объемов строительных работ в ключевых регионах и сегментах рынка указывает на необходимость срочных мер поддержки. Отмечается, что проблемы с финансированием, задержки в реализации проектов и недостаточная активность иностранных компаний создают риски для дальнейшего развития отрасли.