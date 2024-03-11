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Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии

Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:37 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие посредством телемоста в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, данному событию предшествовали открытие казахстанского терминала и запуск первого поезда сообщением Китай – Казахстан – Азербайджан 28 февраля 2024 года.

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Токаев дал старт работе транспортно-логистического терминала в Китае
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В торжественной речи Токаев подчеркнул, что сегодня, в условиях глобальной геополитической турбулентности, выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии.

Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:37

Фото: akorda.kz

По его мнению, ключевую роль в этом процессе играет тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана. Совместными усилиями расширяется торгово-экономический потенциал двух стран.

В свою очередь президент Ильхам Алиев поздравил транспортников с этим знаменательным событием. Он отметил, что Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия по многим направлениям сотрудничества, включая транзитно-транспортную сферу.

В заключение лидеры двух стран выразили признательность всем казахским и азербайджанским специалистам за продуктивную совместную работу и пожелали им дальнейших успехов.

Утром 11 марта 2024 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

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Кроме того, позднее Алиев поблагодарил Токаева за помощь в деле восстановления Карабаха.

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