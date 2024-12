Убирайся: канцлера Германии освистали в Магдебурге после теракта

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как люди выражают свое недовольство, освистывая канцлера по пути к месту трагедии. На кадрах также слышны крики и негативные высказывания в его адрес.

Residents of Magdeburg express their anger by loudly booing German Chancellor Olaf Scholz, yelling, "Get out of here!" pic.twitter.com/LceMYWWjs3