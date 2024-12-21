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Мир

Убирайся: канцлера Германии освистали в Магдебурге после теракта

Убирайся: Канцлера Германии освистали в Магдебурге после теракта , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 22:22 Фото: Х/ Bundeskanzler Olaf Scholz
Канцлера Германии Олафа Шольца 21 декабря освистали жители Магдебурга во время его визита к месту теракта, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как люди выражают свое недовольство, освистывая канцлера по пути к месту трагедии. На кадрах также слышны крики и негативные высказывания в его адрес. 

На данный момент известно, что число жертв наезда на ярмарку в Магдебурге возросло до пяти, раненых – более 200. 

Наезд на посетителей ярмарки в Магдебурге произошел вечером 20 декабря. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Между тем газета Bild сообщила, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердил первичный тест.

21 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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